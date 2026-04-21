Associated British Foods Plc (AB Foods) a anunţat marţi că a decis să separe retailerul său de articole de îmbrăcăminte cu preţ redus Primark de afacerea sa de produse alimentare printr-o scindare, după revizuirea structurii grupului, transmite Reuters, transmite Agerpres.

După finalizarea scindării, acţionarii AB Foods vor deţine acţiuni în ambele entităţi listate.

Grup cu branduri alimentare cunoscute

Pe lângă Primark, care are 486 de magazine în 19 pieţe şi generează peste jumătate din profitul AB Foods, grupul deţine şi mărci importante din zona alimentară, precum Ovaltine, Ryvita şi Twinings.

Compania are, de asemenea, operaţiuni semnificative în domeniul zahărului, agriculturii şi ingredientelor.

Revizuirea structurii și evoluția bursieră

Anul trecut, acţiunile grupului au scăzut cu 14%, iar capitalizarea bursieră a ajuns la 13,3 miliarde de lire sterline (aproximativ 18 miliarde de dolari).

AB Foods a demarat în 2025 o revizuire a structurii grupului pentru a maximiza valoarea pe termen lung. Procesul a fost realizat în consultare cu Wittington Investments, cel mai mare acţionar al companiei, care s-a angajat să rămână acţionar principal în ambele entităţi rezultate.

Separarea, văzută ca oportunitate de creștere

Potrivit companiei, separarea va permite pieţelor financiare să înţeleagă şi să evalueze mai bine divizia de produse alimentare, în timp ce Primark are dimensiunea şi potenţialul necesar pentru a funcţiona ca entitate independentă.