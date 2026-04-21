AB Foods va separa Primark de divizia alimentară, după revizuirea structurii grupului

21 apr. 2026, Articole / Reportaje
AB Foods va separa Primark de divizia alimentară, după revizuirea structurii grupului
foto: https://www.abf.co.uk/

Associated British Foods Plc (AB Foods) a anunţat marţi că a decis să separe retailerul său de articole de îmbrăcăminte cu preţ redus Primark de afacerea sa de produse alimentare printr-o scindare, după revizuirea structurii grupului, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Associated British Foods (AB Foods) a decis separarea retailerului de îmbrăcăminte Primark de divizia sa de produse alimentare, în urma unei analize a structurii grupului.

După finalizarea scindării, acţionarii AB Foods vor deţine acţiuni în ambele entităţi listate.

Grup cu branduri alimentare cunoscute

Pe lângă Primark, care are 486 de magazine în 19 pieţe şi generează peste jumătate din profitul AB Foods, grupul deţine şi mărci importante din zona alimentară, precum Ovaltine, Ryvita şi Twinings.

Compania are, de asemenea, operaţiuni semnificative în domeniul zahărului, agriculturii şi ingredientelor.

Revizuirea structurii și evoluția bursieră

Anul trecut, acţiunile grupului au scăzut cu 14%, iar capitalizarea bursieră a ajuns la 13,3 miliarde de lire sterline (aproximativ 18 miliarde de dolari).

AB Foods a demarat în 2025 o revizuire a structurii grupului pentru a maximiza valoarea pe termen lung. Procesul a fost realizat în consultare cu Wittington Investments, cel mai mare acţionar al companiei, care s-a angajat să rămână acţionar principal în ambele entităţi rezultate.

- articolul continuă mai jos -

Separarea, văzută ca oportunitate de creștere

Potrivit companiei, separarea va permite pieţelor financiare să înţeleagă şi să evalueze mai bine divizia de produse alimentare, în timp ce Primark are dimensiunea şi potenţialul necesar pentru a funcţiona ca entitate independentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

