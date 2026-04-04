Cum poți găti repede pentru toată săptămâna/ Meniu pentru 7 zile și 3 mese pe zi și o listă cu cele mai potrivite preparate pentru masa de Paște/ Săptămâna 6-12 aprilie

Săptămâna Mare, înainte de Paște. Încă se mai ține post, dar începem să gătim și de dulce, căci trebuie să preparăm bucatele pentru sărbătoarea Învierii. Iată un meniu pentru zilele săptămânii, dar și sugestii pentru masa festivă de Paște.

Pe lângă ouă și miel, punem și verdețuri, legume, fructe, să ajutăm digestia. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facem batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni speciale.

Luni 6 aprilie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal, dacă ținem post. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata. La prânz avem o supă de broccoli, de post, în care se pot pune crutoane, dar și bucățele de pui sau bacon prăjit, dacă nu ținem post. La cină, salată cu fasole boabe, ceapă și orice legume mai dorim.

Marți 7 aprilie

La micul dejun bem un kefir și ne facem un sandwich cald cu șuncă sau felii de friptură. La prânz paste „bolognese” de post, iar pentru cine nu ține post, chiar bolognese cu carne de vită. Facem mai mult sos să mai ajungă pentru încă un prânz sau cină. Seara preparăm o tocăniță de ciuperci.

Miercuri 8 aprilie

Un breakfast cu un sandwich cu zacuscă, dacă mai avem dacă nu cu ce găsim prin frigider. Pentru prânz facem burger, smash, că e la modă și se face repede sau vegan dacă ținem post. Cu cartofi, salată verde, roșii și sosuri de casă. Și pe seară un somon cu legume e minunat. Sau doar legume.

Joi 9 aprilie

La micul dejun, o gustare fit cu ovăz, semințe de chia, câteva fructe. La masa de prânz pregătim mâncărică de fasole verde cu sau fără curcan. Iar seara un hummus cu bețișoare de legume și câteva chipsuri ori crackeri.

Deja azi se pot vopsi ouăle, verificați pe G4Food.ro variante de fierbere și vopsire care să vă ajute.

Vineri 10 aprilie

Pentru micul dejun guacamole din avocado, completat cu o felie de somon afumat. La prânz facem o lasagna cu restul de sos rămas de la bolognesele de acum câteva zile (cu carne sau vegan). Iar pe seară, o plăcintă, cu brânză, carne, ciuperci sau legume, depinde ce dorim.

Azi putem deja pregăti pasca, cozonacii și drobul. Găsiți rețete destule pe G4Food.ro.

Sâmbătă 11 aprilie

Dimineață începem cu ceva mai ușor de preparat, o salată de fructe, cu nuci și stafide. La prânz preparăm o supă marocană de linte, condimentată și delicioasă. Iar seara, o salată, ușoară, mixtă de roșii, ardei, castraveți și ceapă, că poate mai ciocnim și un ou după slujba de Înviere.

Dacă ați pregătit și ciorba și stufatul de miel sunteți aproape gata cu masa de Paște.

Duminică 12 aprilie

Pentru dimineață un kefir (pentru digestie) și o felie de cozonac. La prânz o masă festivă cu ouă roșii, brânză, șuncă de Paște, ceapă și usturoi verde. Mai puneți și un polonic de ciorbă de miel și dacă mai intră și o bucățică de friptură. Care friptură s-a făcut slow la cuptor toată dimineața. Iar pentru seară, dacă mai intră ceva, câteva bucățele de friptură sau ouă se pun într-o salată verde…și gata.