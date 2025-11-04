Poate fi și o garnitură de duminică, alături de o friptură la cuptor, dar poate fi la fel de bine și o cină ușoară de mijlocul săptămâni. Cartofii sunt mereu o soluție la îndemână când suntem în pană de idei sau de alte ingrediente. Mai jos o propunere adaptată din publicația Ricetta Sprint.

Și cum toamna e și anotimpul ciupercilor, avem deja soluția. Aroma ciupercilor se așează extrem de bine și de potrivit peste cartofi – singurul aliment care merge mai mult sau mai puțin cu orice. Vine în completare ceapa, care adaugă mereu gust. Și, dacă vrem și ținem, și câteva cuburi sau felii subțiri și lungi de bacon, dar nu e deloc obligatoriu din perspectiva proteinelor.

Ciupercile conțin și ele o cantitate deloc neglijabilă: circa 3-4 g/100g produs proaspăt. Cartofii mai conțin și ei undeva în jur de 2g/100 g produs. Dacă am avut la prânz o masă cu carne și dimineața un ou sau o felie de brânză, suntem deja acoperiți pentru ziua în curs.

Iată care sunt pașii de urmat pentru a prepara această rețetă aparent simplă, în care însă tehnica face diferența. Este de evitat ca feliile cartofi să fie propriu zis prăjite, situație în care înghit și mult ulei. La fel și ciupercile. Cuvântul corect e sotate, rumenite, iar asta se obține urmând câțiva pași simpli.

Ingrediente pentru 4 persoane de cartofi rumeniți cu ciuperci și ceapă

500 g cartofi

300 g ciuperci Champignon sau mix

2 cepe

ulei, ideal de măsline dar nu obligatoriu

1-2 căței de usturoi

pătrunjel verde

sare, piper

usturoi și pătrunjel, după gust

Procedeu

Odată curățate toate legumele, cartofii se taie felii mari, groase, și se fierb pe jumătate în apă cu sare. Ca și cum am fierbe paste, îi adăugăm când apa fierbe. Îi scoatem când încep să se înmoaie dar nu sunt încă gata și îi lăsăm într-o strecurătoare.

Într-o tigaie antiaderentă cu câteva linguri de ulei în ea sotăm ceapa și după ce s-a înmuiat oarecum adăugăm și usturoiul tăiat foarte fin, apoi ciupercile curățate și lăsate bucăți mai mari, nu tăiate mărunt.

Le lăsăm să se gătească la foc mediu până când își pierd toată apa. Apoi vor începe să se prăjească ușor. În acest moment, adăugăm cartofii prefierți în tigaie și continuăm să gătim la foc mediu, apoi iute pe final, pentru a crea condițiile ca atât cartofii, cât și ciupercile să se rumenească ușor.

Completăm cu sare și piper și amestecăm frecvent, iar la final, după ce am stins focul, și cu pătrunjel verde tăiat cât mai fin, pentru aromă. Se servește mâncare de cartofi rumeniți cu ciuperci și ceapă cât mai fierbinte, imediat ce e gata.