Prof. dr. Dan C. Vodnar, cunoscut cercetător român, va lansa la Târgul Gaudeamus noul volum, „Adevărul din farfurie”. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie, de la ora 14:00, la standul Editurii Bookzone din Pavilionul B2, Romexpo.

„Am scris Adevărul din farfurie din convingerea că alimentația nu este un gest banal, ci fundamentul sănătății noastre. Am vrut să ofer informație clară și un instrument de înțelegere: ce mâncăm, de ce contează și cum putem lua decizii informate. Sper ca această carte să genereze o schimbare către o alimentație mai onestă și mai naturală”, declară Prof. dr. Dan C. Vodnar.

Volumul prezintă, într-o formă accesibilă publicului larg, cele mai recente perspective științifice despre alimentație, nutriție și impactul asupra sănătății fizice și mentale.

Cum alimentele ne pot influența metabolismul și starea psihică

Pornind de la cercetări de ultimă oră, autorul explică modul în care alimentele, de la cele ultraprocesate la ingredientele tradiționale, influențează microbiomul intestinal, metabolismul și starea psihică a fiecăruia dintre noi.

Cartea oferă o lectură critică a modului modern de a mânca și propune o întoarcere la principii alimentare naturale și responsabile.

„Adevărul din farfurie” este cea de-a doua carte a autorului, după volumul publicat în 2024, „Știință cu sare și piper. Chimia pe care nu o înveți la școală”, care a deschis publicului o perspectivă aplicată asupra chimiei din viața de zi cu zi.

Prof. dr. Dan C. Vodnar, în top 2% cei mai citați oameni de știință din lume

De altfel, prof. dr. Dan C. Vodnar aduce un nou succes pentru cercetarea românească: acesta se regăsește pentru al șaselea an consecutiv în top 2% cei mai citați oameni de știință din lume, potrivit analizei realizate de grupul Stanford–Elsevier. Clasamentul reflectă influența reală a unui cercetător, calculat în funcție de cât de sunt și citate studiile sale la nivel internațional, atât în ​​anul recent, cât și de-a lungul întregii cariere.

Prezența sa constantă în această categorie îl plasează între cei mai influenți specialiști ai lumii și marchează o contribuție semnificativă a României în comunitatea științifică globală.

Pe lângă activitatea academică, Prof. dr. Vodnar colaborează cu DY Nutrition Global și Vitema Pharmaceuticals în proiecte dedicate dezvoltării de soluții inovatoare în nutriție și sănătate. Parteneriatul include și inițiative educaționale, precum podcastul „Professor Vodnar”, care propune să traducă temeiul complexului de inițiere a limbajului accesibil publicului.