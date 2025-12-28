Care sunt mâncărurile preferate ale președintelui Nicușor Dan, potrivit parterenei sale, Mirabela Grădinaru. ”Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduce aminte”

Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a dezvăluit într-un interviu la Digi24 că mâncarea preferată a președintelui României este fasolea cu ciolan. Ea a recunoscut însă că nu reușește să obțină gustul mâncării din copilărie de care-și aduce acesta aminte.

Ea a mai spus că partenerul său nu este mofturos la mâncare. „Recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, care este mâncarea lui preferată. Fac și eu fasole, dar nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie de care-și aduce aminte. Și cred că fiecare dintre noi – că și eu mai mănânc mâncare de ardei, de exemplu sau de chiper, cum îi spunea bunica. Dumnezeu să o odihnească, mâncarea preferată a mea din copilărie. Chiar dacă i-am cerut bunicii de mai multe ori să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit să să aibă același gust. Și a mea este bună, este apreciată de copii, dar nu… Poate lemnele …”, a spus ea. Grădinaru a explicat și cum se face tocana de ardei: „sunt ardei copți de plită și ulterior cu ceapă, amestecat. Dacă avea carne ne făcea cu carne, dacă nu, pur și simplu fără carne și, bineînțeles, cu mămăligă la ceaun”.

Ea a mai enumerat printre mâncărurile preferate de partenerul său cartofii prăjiți și clătitele și în general mâncărurile simple care amintesc de copilărie. „Îi plac foarte mult clătitele, dar din nou, există o exigență legată de gustul cu care a crescut.”

„Sunt gurmandă, îmi place să mănânc. De obicei se spune că mănânci ca să trăiești. Eu cred că mă aflu de cealaltă baricadă. Trăiesc ca să mănânc. Nu-mi place să gătesc, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul”, a mai spus Grădinaru, invitată la emisiunea „La cină”.