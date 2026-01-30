Într-o perioadă în care farmacii îți iau ochii multele produse aflate pe rafturi, reclamele la suplimente și medicamente abundă pe ecranele televizoarelor și pe rețelele sociale, iar inflencerii îți recomandă produse „naturale” care să înlocuiască medicamentele, este esențial să discernem între marketing și medicină, medicamente, suplimente și tot felul de „minuni”.

Dr. Anca Tău, medic specialist cardiolog, a publicat recent, pe contul său de Facebook, o opinie despre suplimentele alimentare pentru inimă și noua „modă” de a lua (neprescris de medic) coenzima Q10, omega-3 și alte suplimente de acest fel.

Ce fac (și ce nu fac) suplimentele pentru inimă

Problema nu este doar intenția pacienților de a face „ceva în plus” pentru sănătate, ci industria uriașă de zeci de miliarde de dolari care îmbracă mesajele comerciale în haine medicale.

Cea mai mare confuzie pleacă de la modul în care produsele ajung pe raft.

Medicamentul trebuie să demonstreze, prin studii clinice, că reduce mortalitatea, infarctul sau spitalizările, că este eficient pentru bolile umane și poate fi prescris. Este un proces lung, experimental (în mai multe faze) și fundamentat pe concluzii științifice.

Suplimentul alimentar trebuie să demonstreze, în principal, că nu este toxic. Nu are obligația legală de a demonstra că tratează sau previne o boală. „Asta nu face suplimentele «rele», spune medicul. Le face doar ceea ce sunt: suplimente, nu tratament”.

Coenzima Q10, este necesară și când?

Doctorul cardiolog subliniază că studiile pe marginea Coenzimei Q10 sunt puține și cu rezultate variabile. Până în prezent, nu s-a demonstrat în studii serioase că:

Previne infarctul;

Reduce afecțiunile cardiovasculare;

Scade mortalitatea;

Sau că ar fi necesară, ca rutină, pentru toți pacienții care iau statine.

În concluzie, rolul ei este unul limitat și trebuie discutat individual cu medicul, nefiind o soluție universală pentru „protecția vaselor”.

Omega-3 și Omacor – o confuzie frecventă

Mulți pacienți consideră că orice capsulă de Omega-3 de pe raft este echivalentă cu tratamentul medical. Dr. Tău face o distincție clară: omacor este un medicament, testat riguros. Însă, chiar și în cazul acestuia, beneficiile sunt modeste și limitate la anumite categorii de pacienți.

Pentru populația generală, meta-analizele care au inclus zeci de mii de oameni arată un efect mic sau chiar absent asupra reducerii infarctului sau a accidentului vascular cerebral. Faptul că există un medicament pe bază de Omega-3 nu validează automat eficiența tuturor suplimentelor similare din comerț.

Mitul „produsului natural”

O eroare frecventă în gândirea pacienților este ideea că „dacă e natural, nu are cum să facă rău”. Dr. Anca Tău reamintește că unele dintre cele mai toxice substanțe (cucuta, belladonna) sunt perfect naturale. Medicina se bazează pe doză, durată și dovezi, nu pe originea produsului.

Medicul folosește o analogie plastică pentru a explica care este rolul și locul suplimentelor:

„A lua suplimente în loc de tratament e ca și cum ai cumpăra o cască de bicicletă și ai crede că asta te face ciclist profesionist. Protejează puțin. Nu te duce la destinație.”

În concluzie, spune cardiologul, suplimentele pot avea locul lor, dar nu trebuie să confundăm marketingul cu medicina. „Să știm ce luăm, de ce luăm și ce putem realist să așteptăm. A le confunda înseamnă a cere marketingului să facă treaba medicinei”, încheie Dr. Tău.