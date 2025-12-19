Căprioare, capre pitice și alpaca trăiesc în parcul unui mare oraș din România. Animalele sunt păzite și hrănite cu fonduri de la Primărie. Acestea au fost aduse vineri pe un teren nefolosit al parcului, anunță Mediafax.

În Parcul Nicolae Romanescu din Craiova trăiesc, începând de vineri, mai multe căprioare, capre pitice și alpaca. Spațiul pentru animale a fost amenajat pe un teren nefolosit din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Animalele sunt păzite și hrănite, anunță primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu.

„Am amenajat, pe un teren nefolosit din Parcul Nicolae Romanescu, un spațiu special dedicat animalelor și vizitatorilor. Este vorba despre un țarc de mari dimensiuni care include porțiuni împădurite, movile de pământ, iarbă înaltă și copaci tineri, exact așa cum animalele întâlnesc în sălbăticie. Au fost trasate alei din piatră, iar împrejmuirea a fost realizată exclusiv din materiale aprobate prin Avizul Ministerului Culturii pentru Parcul Romanescu. Spațiul este supravegheat video și iluminat discret, cu stâlpi cu încărcare solară, astfel încât animalele să nu fie deranjate pe timpul nopții. Începând de astăzi, în acest țarc se află 20 de căprioare, alături de opt capre pitice și șase alpaca, într-un mediu sigur și controlat. Animalele vor fi hrănite, pe lângă hrana specifică și cu biscuiți speciali, realizați din semințe și plante, produse ce intră în prețul biletului”, a explicat Vasilescu.

Accesul în țarcul cu animale se face contra cost. Totuși, persoanele cu autism beneficiază de gratuitate deoarece interacțiunea cu animale este o formă de terapie.

„Accesul cu alte alimente sau băuturi în țarc este strict interzis. Intrarea este gratuită pentru persoanele cu autism și însoțitorii lor, fiindcă interacțiunea cu animalele blânde este o formă de terapie. Tariful este de 30 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii. Este un proiect care oferă copiilor și familiilor o experiență pe care, de multe ori, o găseau doar departe de oraș”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.