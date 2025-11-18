Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Hunedoara a ridicat, marţi, restricţiile în ceea ce priveşte consumul apei preluată din reţeaua centrală de distribuţie, după ce calitatea apei potabile livrată populaţiei din municipiul Brad şi localităţile Crişcior, Bucureşci şi Valea Bradului a revenit la normal a informat Instituţia Prefectului Hunedoara, transmite Agerpres.

Astfel, în urma rezultatelor transmise de către Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara cu privire la analizele efectuate în perioada 17-18 noiembrie asupra probelor de apă din reţeaua de distribuţie din localităţile Brad, Crişcior, Bucureşci şi Valea Bradului, toţi parametrii monitorizaţi se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, se arată într-un comunicat al Prefecturii Hunedoara.

“Având în vedere conformitatea tuturor parametrilor analizaţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara, prin prezentul comunicat, anunţă ridicarea tuturor măsurilor instituite anterior privind utilizarea apei potabile în localităţile menţionate. Apa din reţea poate fi consumată şi utilizată în condiţii de siguranţă de către populaţie”, precizează sursa citată.

Compania publică de apă, Apa Prod SA Deva, va continua monitorizarea permanentă a calităţii apei şi va notifica Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara în cazul apariţiei oricărei modificări relevante.

Totodată, CJSU Hunedoara rămâne în comunicare permanentă cu autorităţile competente şi cu operatorul de apă pentru a asigura protejarea sănătăţii publice şi informarea corectă a cetăţenilor.

Situaţia de urgenţă din zona Brad a fost generată pe 14 noiembrie, după ce au fost constatate unele depăşiri ale parametrilor microbiologici la apa livrată în reţea de compania Apa Prod SA Deva.

Populaţia din municipiul Brad şi comunele Crişcior şi Bucureşci a fost sfătuită să fiarbă, timp de 30 de minute, apa de băut preluată din sistemul centralizat sau să consume apă îmbuteliată, deoarece s-au constatat depăşiri ale valorilor admise de potabilitate la staţia de tratare Crişcior.