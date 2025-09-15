Burrito este un preparat delicios, plin de vitamine, minerale și proteine/ Este un mic dejun perfect dacă ai grijă că nu fie foarte caloric și plin de sodiu, pentru a nu-ți afecta greutatea și inima

Burrito, ca opțiune de mic dejun, și nu numai, îți oferă un început nutritiv al zilei, fiind plin de proteine și nutrienți esențiali care îți dau energie dimineața. Iată, potrivit listonic.com, ce sfaturi să urmezi pentru a alege ingrediente proaspete și sănătoase și cum să păstrezi corect burrito, astfel încât acesta să rămână proaspăt și să nu-ți piardă proprietățile nutritive.

Valori nutriționale pentru un burrito de 100 g

Calorii -180kcal

Carbohidrați – 25 g (9,09% din valoarea zilnică recomandată – VZR)

Fibre – 2 g (7,14% VZR)

Zaharuri – 2 g (4% VZR)

Indice glicemic – 55

Proteine – 8 g (6% VZR)

Sodiu – 600 mg (26,09%)

Grăsimi – 10 g (12,82%)

Sfaturi pentru a obține un burrito delicios

Alege tortilla moi și flexibile, care rezistă mai bine când sunt umplute.

Caută ingrediente proaspete, cum ar fi avocado copt și legume colorate pentru un plus de gust.

Burrito de mic dejun, o fuziune delicioasă de arome, au apărut în sud-vestul SUA și au devenit populare în anii ‘70. De obicei conțin ouă, brânză și diverse umpluturi – o masă consistentă pentru a începe ziua.

Pentru a păstra burrito proaspete, înfășoară-le strâns în folie de aluminiu sau plastic și păstrează-le într-un recipient ermetic la frigider, timp de până la trei zile. Pentru o durată mai lungă, congelează-le individual și reîncălzește-le, la nevoie.

Beneficii pentru sănătate ale burrito

Bogate în proteine, care oferă sațietate pentru mai mult timp.

O masă echilibrată, ce conține carbohidrați, proteine și grăsimi sănătoase pentru energie susținută.

Sursă bună de vitamine și minerale, în special dacă sunt umplute cu legume.

Comode și ușor de transportat, ideale pentru o masă sănătoasă luată în drum spre birou.

Posibile riscuri pentru sănătate ale consumului de burrito

Conținut caloric ridicat, care poate duce la creștere în greutate dacă nu e echilibrat cu activitate fizică.

Nivel mare de sodiu din ingrediente procesate – risc crescut de hipertensiune și boli cardiovasculare.

Valoare nutrițională scăzută, dacă sunt făcute cu ingrediente nesănătoase.

Risc de toxiinfecții alimentare dacă nu sunt gătite sau păstrate corespunzător – în special cele care conțin ouă și carne.

Cum să alegi corect un burrito de mic dejun

Alege tortilla proaspătă și flexibilă, pentru o textură mai bună.

Optează pentru umpluturi echilibrate: proteine, legume și brânzeturi de calitate.

Evită burrito-urile prea uleioase sau cu ingrediente de calitate inferioară.

Cum se păstrează corect burrito

Dacă le consumi în câteva zile, păstrează-le într-un recipient ermetic în frigider.

Pentru păstrare mai lungă, învelește-le strâns în folie de plastic sau aluminiu, apoi pune-le într-o pungă specială pentru congelator.

Dezgheață-le în frigider, peste noapte, pentru cele mai bune rezultate.

Nu le reîncălzi direct din congelator – se pot încălzi neuniform.

Cât timp rezistă un burrito?

La frigider: trei-patru zile în recipient închis ermetic.

La congelator: două-trei luni, dacă sunt bine înfășurate.

Reîncălzește-le complet înainte de a le consuma, pentru a evita riscurile alimentare.

Ce poți dacă ți-a rămas burrito de la masa precedentă?