Viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să fie puternic şi viabil, pentru a asigura Uniunii Europene forţă, flexibilitate şi o mai mare capacitate de a reacţiona, a declarat miercuri seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în dezbaterea din plenul Parlamentului European privind arhitectura cadrului financiar multianual 2028-2034, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Şefa executivului UE a spus că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE – care va fi cel mai mare de până acum, cu o valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro – printr-o prioritizare a cheltuielilor legate de apărare şi competitivitate, adăugând noi surse de venituri şi modificând criteriile de finanţare.

Von der Leyen a ţinut să precizeze că agricultura şi coeziunea rămân politici centrale la nivelul Uniunii Europene. Astfel, regiunile vor fi direct implicate şi vor comunica în mod direct cu Comisia referitor la politica de coeziune. Proiectul de buget multianual al UE prezentat în luna iulie de executivul comunitar prevedea o fuziune între fondurile de coeziune (menite să reducă diferenţele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Uniunii Europene) şi subvenţiile agricole, în planuri naţionale centralizate ce ar totaliza 865 de miliarde de euro.

Potrivit şefei Comisiei Europene, Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult, dar şi mai bine, în condiţiile în care structura bugetului comunitar s-a schimbat, dar valorile UE sunt în esenţă aceleaşi.

Ursula von der Leyen a ţinut să remarce că nou-creatul Fond European pentru Competitivitate va transforma ”cercetarea şi inovaţia din UE în forţă industrială şi locuri de muncă de calitate”.

Luni, preşedinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii iniţiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanţării adecvate a fermierilor şi măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor.

În intervenţia sa, ministrul afacerilor europene danez, Marie Bjerre, în numele preşedinţiei Consiliului UE, a spus că prima responsabilitate este să existe un acord la timp privind viitorul cadru financiar multianual al UE.

”Comisia a înaintat o propunere ambiţioasă, ce ridică o serie de preocupări şi asta pe bună dreptate. Politica agricolă comună şi politica de coeziune sunt ancorate în tratatele UE şi merită să aibă vizibilitatea corespunzătoare. Vor trebui făcute modificări şi ajustări, pentru că altfel nu putem răspunde provocărilor”, a afirmat Bjerre.

Majoritatea reprezentanţilor grupurilor pro-europene din PE au salutat schimbările operate în ultimele zile în propunerea Comisiei, dar au subliniat că mai este nevoie de îmbunătăţiri. Liderul grupului Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, a insistat că viitorul cadru financiar multianual este ”cea mai mare provocare şi ne va permite să dăm un viitor Uniunii Europene”. El a adăugat că în definitivarea bugetului UE pentru 2028-2034 va fi nevoie atât de o abordare istorică, cât şi de una practică.

Preşedinta grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), Iratxe Garcia Perez, a accentuat că grupul său doreşte consolidarea politicii agricole comune (PAC), a politicii de coeziune şi a investiţiilor sociale şi i-a transmis şefei Comisiei Europene că propunerea sa de buget multianual ”nu înseamnă mai multă Europă”.

”Răspunsul dumneavoastră încă nu este la înălţimea momentului istoric pe care îl trăim – este un fel de machiaj, iar Europa nu se salvează cu machiaje. Nu se poate face mai mult cu mai puţin şi de aceea UE trebuie să se doteze cu un sistem de resurse proprii”, a spus eurodeputata socialistă spaniolă. ”Propunerea dumneavoastră nu este suficientă, pentru că cetăţenii UE au nevoie de o Uniune care să îi protejeze şi care să creadă în ea însăşi”, a încheiat ea.

Din partea grupului ‘Patrioţi pentru Europa’, Julien Sanchez a acuzat Comisia Europeană că prin propunerea sa de buget multianual distruge politica agricolă comună, care era ”sacră”. ”Grupul nostru a arătat de acum patru luni că propunerea este greşită. Ce veţi mânca când veţi fi distrus culturile, vreţi să menţineţi proiecte delirante, ca Green Deal?”, a afirmat Sanchez.

În numele grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), eurodeputatul Roberts Zile a pus sub semnul întrebării modul în care vor fi gestionate politica agricolă comună şi cea de coeziune. ”Pentru o mare parte a bugetului, se aplică parteneriatele naţionale şi regionale – oare acesta este răspunsul corect?”, a spus el.

Lidera grupului Renew, Valerie Hayer, a atenţionat că deficitul de investiţii este foarte mare, afirmând că marile companii vor părăsi Europa dacă măsurile de simplificare propuse de executivul UE nu vor fi incluse într-un cadru adecvat.

”Chiar dacă am obţinut victorii privind statul de drept, trebuie să facem îmbunătăţiri privind guvernanţa. Renew va fi un grup de neclintit în privinţa combaterii corupţiei”, a dat asigurări eurodeputata franceză.

Potrivit eurodeputatei germane Terry Reintke, co-lideră a grupului Verzilor, Parlamentul European ar fi trebuit să reacţioneze mai devreme, cu fermitate, la propunerea de buget pentru 2028-2034 făcută în iulie de Comisie. Ea a accentuat că schimbările operate în urmă cu câteva zile de Comisia Europeană în propunerea sa de buget sunt doar un prim pas, dar nu sunt suficient de ambiţioase.

Co-liderul grupului Stângii, Martin Schirdewan, a fost şi el critic: ”Priorităţi greşite, nedemocratice şi lipsite de curaj. În loc să participăm la marile proiecte ale societăţii, vom plăti pentru lipsa de curaj. Nu doriţi să băgaţi bani în competitivitate, ci în înarmare. Propunerea dumneavoastră în forma sa actuală este inacceptabilă şi sper să o îmbunătăţiţi”.

În intervenţia sa, eurodeputatul Alexander Jungbluth, din grupul Europa Naţiunilor Suverane (ESN), a ţinut să avertizeze că prin propunerea Comisiei Europene ”loviţi sunt mai ales fermierii, pentru că agricultura lor trebuie să ţină cont de noi reglementări pentru mediu”.

Co-raportorul în acest dosar, Siegfried Mureşan (PPE), a menţionat că Parlamentul European se va asigura în timpul negocierilor că bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 este relevant, orientat spre viitor şi răspunde cerinţelor cetăţenilor europeni.

”Parlamentul European are un rol major de jucat. Priorităţile tradiţionale – agricultura, dezvoltarea rurală şi coeziunea – trebuie să rămână relevante. Credem că schimbările operate în propunerea Comisiei sunt un prim pas către direcţia cea bună, vor urma negocieri. PE va lupta pentru un cadru financiar multianual al UE modern, relevant, transparent şi care răspunde aşteptărilor cetăţenilor”, a spus el.

Eurodeputata Carla Tavares (S&D), celălalt co-raportor, a ţinut să precizeze că volumul bugetului multianual al UE propus de Comisie este insuficient pentru a răspunde tuturor nevoilor Uniunii după 2028.

Luni, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a operat o serie de modificări juridice ale propunerii iniţiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanţării adecvate a fermierilor şi măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor.

Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este aşteptată să fie gata la începutul anului 2027. Până atunci, statele membre ar urma să îşi prezinte poziţia pe acest subiect.