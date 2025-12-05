Este o budincă cremoasă și aromată dar preparată direct pe aragaz, fără a avea nevoie de cuptor, cu ingrediente pe care sigur le ai deja: lapte, ouă, zahăr, pe lângă orez. Un mic dejun de răsfăț sau chiar un desert simplu și reconfortant. E cam cum am face orez cu lapte dar cu ceva în plus, care face diferența. Mai jos o rețetă adaptată plecând de la o propunere a portalului allrecipes.com.

Ingrediente pentru 4 porții de budincă de orez

720 ml apă rece

285 g orez alb crud

960 ml lapte

135 g zahăr alb

3 g sare

2 ouă mari, bătute bine cu furculița

2oo g stafide aurii

30 g unt

5 ml extract de vanilie/ scorțișoară/coajă de lămâie

Procedeu

1.Pregătim toate ingredientele, pentru a le avea la îndemână.

2.Turnăm apa într-o cratiță și o aducem la punctul de fierbere, la foc mediu. Adăugăm orezul și reducem focul la mic, acoperim și lăsăm să fiarbă până când orezul devine fraged și lichidul este absorbit, circa un sfert de oră.

3.Transferăm într-o cratiță curată orezul fiert, 360 ml lapte, zahărul și sarea. Gătim la foc mediu, amestecând des, până când compoziția devine groasă și cremoasă, aproximativ 1o minute.

4.Adăugăm restul de 120 ml lapte, ouăle bine bătute și stafidele. Amestecăm bine, stingem focul, încorporăm untul și aromele și lăsăm sub capac alte 5 minute. În privința combinației aromatice, fiecare alege ce vrea, poate fi chiar o combinație a celor trei arome din lista de ingrediente.

5.Servim cald, în boluri. Se poate păstra până la 3 zile în frigider, încălzind pe flacăra redusă la minim. Și mai bine, la bain marie sau la microunde.