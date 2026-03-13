România intră pentru prima dată în circuitul internațional al calificărilor pentru Campionatul Mondial de Paella. Bucureștiul va găzdui una dintre semifinalele europene ale ediției 2026, alături de orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo.

Etapa de calificare din România va avea loc în perioada 9-10 mai 2026, pe Bulevardul Kiseleff, în cadrul unei ediții speciale a Bucharest Street Food Festival, eveniment care atrage peste 100.000 de participanți pe zi.

La finalul competiției, câștigătorul etapei de la București va reprezenta România în Marea Finală organizată la Valencia, programată pe 20 septembrie 2026, unde vor concura finaliști din întreaga lume.

Cum se fac înscrierile

Semifinala din capitală este coordonată de antreprenorul Sorin Barbu. În timpul concursului, publicul va putea participa și la activități inspirate din cultura spaniolă, inclusiv un moment artistic de flamenco susținut de o formație din Malaga.

„Este o onoare pentru noi ca orașul București să fie desemnat gazdă a semifinalei Campionatului Mondial de Paella 2026, ajuns la a IX-a ediție. Această recunoaștere încununează eforturile pe care Alioli Group le-a depus constant și susținut pentru a atrage organizatorii acestui prestigios concurs în România. Gastronomia, ca parte a identității unui popor, reprezintă un ambasador autentic al valorilor umane și culturale pe care Spania și România le împărtășesc. Felicit organizatorii pentru promovarea culturii spaniole în România și îi asigur de tot sprijinul nostru în acest demers”, a declarat Excelența Sa domnul José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, ambasadorul Regatului Spaniei în România.

Înscrierile pentru etapa de calificare sunt deschise până la 10 aprilie și se pot face prin completarea formularului disponibil pe site-ul alioli.ro. Competiția este deschisă bucătarilor profesioniști, pasionaților de gastronomie și restaurantelor din România, dar și celor din comunitățile românești din Spania care vor să își testeze abilitățile în prepararea unei paella.

După închiderea înscrierilor vor fi selectați 12 participanți, care se vor întrece pe parcursul celor două zile de competiție. Preparatele vor fi evaluate de un juriu format din reprezentanți ai competiției din Valencia și ai autorităților locale, iar un singur concurent va merge în finala mondială.

„Suntem mândri că am fost selectați drept organizatori ai acestei etape de calificare la București pentru Campionatul Mondial de Paella 2026 și că, astfel, punem capitala pe harta gastronomică internațională, alături de orașe precum Zurich, Copenhaga sau Tokyo. Ne bucurăm cu atât mai mult cu cât această recunoaștere vine la doi ani după ce Casa España by Alioli a obținut locul 1 în Europa și locul 6 în lume în cadrul Campionatului Mondial de Paella din Valencia. Le mulțumim partenerilor din România și din Spania pentru susținere și abia așteptăm să vedem cât mai multe înscrieri la semifinala din București. Pentru că noi am câștigat deja o dată, vrem să oferim șansa și altor participanți să devină finaliști în Spania, așa că la această ediție vom fi doar organizatori”, a declarat Sorin Barbu.

Calendarul internațional al calificărilor pentru Campionatul Mondial de Paella a fost prezentat oficial la Târgul Internațional de Turism FITUR de la Madrid. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților din Spania și din regiunea Valencia, alături de reprezentanți ai industriei turistice.

Organizarea etapei de la București face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a României pe harta gastronomică internațională și de consolidare a relațiilor culturale și turistice dintre România și Spania. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Ambasada Spaniei în România, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Primăria Municipiului București, CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție, Visit Valencia, Biroul de Turism al Spaniei din Viena, Institutul Cervantes din București și Confident Agency.