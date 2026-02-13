Punga la cuptor cu fructe de mare (seafood boil bag), a devenit un must pe conturile principalilor influenceri. Dacă o comanzi la restaurant ar putea costa câteva sute de lei, dar dacă o prepari în casă, vei vedea că e ușor de gătit și costurile scad semnificativ. Această metodă este ideală pentru a obține arome intense și, inclusiv, îi poți da un gust aparte folosind puțin condiment cajun.

Cajun este o combinație picantă (mediu-intens picant) inventată de francezi, care au dus-o în Louisiana. Conține piper, chilli, usturoi. Practic, atunci când zicem cajun, avem în minte bucătăria americano-creolă-franceză din această parte a Amercii, picantă, cu multe fructe de mare, jambalaya și bisque (supă de pește).

Ingrediente necesare

Fructe de mare: Puneți după preferință, pot fi creveți (curățați), picioare de crab, cozi de homar, eu am pus languste mici, întregi și calamari mici, sunt mai ieftine, le-am luat congelate de la supermarket.

Legume și carne: cârnați ptoaspeți sau afumați (eu n-am pus, nu mi s-a părut o combinație reușită, dar rețeta așa este), cartofi mici întregi (nici cartofi n-am pus că n-am avut), porumb, 2 cepe, usturoi (proaspăt, se pune și copt, eu n-am mai pus).

Sos de unt: Unt cu generozitate (aprox. 225g), sos picant sau condiment cajun, supă de pui sau de fructe de mare (bisque) (aprox. 250ml). Eu am avut o supă de fructe de mare gata făcută, dacă nu vreți să o faceți voi merge și din cea de pui sau concentrat bio și apă.

Condimente: Cajun, sare, pătrunjel proaspăt, coajă sau suc de portocală, lămâie, din nou eu nu am pus.

Echipament: Pungi mari pentru friptură.

Preparare

1. Pregătirea ingredientelor de bază

Cartofii: Se spală bine și se fierb până sunt gătiți cam pe trei sferturi, apoi se scurg.

Porumbul dacă e crud: Se unge cu puțin ulei și condimente, apoi se dă la cuptor pentru 5-6 minute (învelit în folie) pentru a începe gătirea fără a deveni prea moale ulterior. Eu am cumpărat unul gata fiert.

Fructele de mare: Se curăță, se taie, eu cum le-am cumpărat congelate și curățate, le-am pus direct în pungă.

Cârnații: Se taie în bucăți potrivite și se trag la tigaie până se rumenesc, eliberând aromele în vasul care va fi folosit pentru sos. Cum spuneam, eu n-am folosit, că am vrut o aromă mai de pește.

2. Prepararea sosului de unt

În aceeași tigaie în care au fost cârnații, topiți untul (eu am pus și puțin ulei de măsline) și adăugați ceapa tocată, usturoiul copt (zdrobit) și cel proaspăt. Evident, dacă folosiți usturoi copt, trebuie tăiată o căpățână pe jumătate și pusă la cuptor pentru 20 de minute.

Adăugați sucul de la o portocală și o lămâie, coajă rasă.

Încorporați sosul picant sau pudra de cajun.

Subțiați sosul cu supa de pui sau pește, adăugați pătrunjelul (eu am uitat de el) și lăsați-l să dea în clocot câteva minute pentru a se concentra aromele.

3. Punerea în pungă și gătirea la cuptor

Puneți puțin sos la baza pungii pentru friptură, apoi adăugați cartofii, porumbul, cârnații și fructele de mare.

Turnați restul de sos peste ingrediente, legați punga (cele pe care le am eu au și niște „șoricei” cu care se sigilează) și puneți totul la cuptor la 200°C pentru 20 de minute.

Servire

După ce totul este gata, tăiați punga și vărsați conținutul într-o tavă mare. Când puneți în farfurie, adăugați deasupra sos de unt și presărați pătrunjel proaspăt pentru culoare.

Poftă bună!