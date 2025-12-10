Bucătăria italiană a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO, fiind prima bucătărie națională care capătă în întregime, în totalitatea ei, acest statut, anunță agenția Ansa. Decizia a fost luată în unanimitate de Comitetul Interguvernamental UNESCO reunit la New Delhi, India.

În acordarea statului pentru care autoritățile italiene au depus candidatura cu mai multe luni în urmă, UNESCO descrie bucătăria italiană ca fiind o „combinație culturală și socială de tradiții culinare” și un mod de a avea grijă de sine și de alții, de a exprima dragostea și de a redescoperi rădăcinile culturale, oferind comunităților un mijloc de a-și împărtăși lumii povestea și viziunea despre lume.

Simpla activitate de a găti, în Italia, promovează incluziunea socială, bunăstarea și învățarea intergenerațională, întărind legăturile între oameni prin momentele petrecute la masă. Este o activitate comunitară, nu în solitudine, care pune accent pe respectul pentru ingrediente, pe tradițiile anti-risipă și pe transmiterea memoriei gusturilor, abilităților și amintirilor de-a lungul generațiilor. Dosarul de candidatură a subliniat, în plus, și eforturile comunităților și organizațiilor italiene implicate în promovarea bucătăriei tradiționale. Manager de proiect a fost desemnat juristul Pier Luigi Petrillo, expert și coordonator al mai multor dosare de candidaturi la UNESCO, toate câștigătoare. Dar supervizarea întregului dosar a fost în sarcina Ministerului Culturii, în timp ce coordonarea științifică i-a aparținut unui grup de experți în frunte cu unul dintre cei mai mari istorici ai alimentației la nivel mondial, Massimo Montanari.

O dată cu includerea întregii bucătării italiene în patrimoniul cultural mondial UNESCO, Italia stabilește un record mondial pentru recunoașterile în domeniul agro-alimentar în raport cu numărul total de înscrieri UNESCO, altături de arta pizzaiolilor napoletani, transumanța și dieta mediteraneană, dacă e să enumerăm doar câteva dintre ele.

Georgia Meloni: „Bucătăria italiană este un ambasador formidabil”

„Bucătăria italiană este cel mai formidabil ambasador al nostru. Susține turismul, îmbogățește oferta culturală italiană și anunță în întreaga lume dorința noastră de a fi prezenți în acele locuri și alături de acele persoane care fac din Italia o comunitate. Și astăzi vreau să le mulțumesc tuturor italienilor din lume, pentru că este o oportunitate și pentru ei”, a declarat premierul Giorgia Meloni într-un mesaj video încă din timpul reuniunii comitetului UNESCO.

Ministrul agriculturii, Francesco Lollobrigida: „Este celebrată forța culturii noastre”

„Bucătăria Italiană este patrimoniu al umanității. Astăzi Italia a câștigat și este o sărbătoare care aparține tuturor, pentru că vorbește despre rădăcinile noastre, creativitatea noastră și capacitatea noastră de a transforma tradiția în valoare universală”, a comentat, la rândul său, ministrul Agriculturii, Souveranității Alimentare și Pădurilor, Francesco Lollobrigida.

„Această recunoaștere celebrează forța culturii noastre, care este identitate națională, mândrie și viziune. Bucătăria Italiană este povestea tuturor dintre noi, a unui popor care și-a păstrat cunoștințele și le-a transformat în excelență, generație după generație”, a mai spus el.

Alte tradiții privind cultura alimentară recunoscute de UNESCO

De ce este bucătăria italiană singura până acum recunoscută în întregime ca parte a patrimoniului cultural imaterial din perspectiva UNESCO? În sistemul său de evaluare, organizația pune accent pe practici culinare și ritualuri sociale, nu pe produse individuale ca atare (de ex. pizza, baguette, tapas etc nu sunt înscrise doar ca produse, ci pot apărea ca parte a unor practici mai largi). Nicio țară nu a depus până acum un dosar de candidatură al bucătăriei naționale, dată fiind materia foarte complexă a unui astfel de dosar.

Printre cele mai importante practici și obiceiuri, circa 50 în totalitatea lor, care se circumscriu tradițiilor și culturilor gastronomice locale recunoscute de UNESCO parte a patrimoniului cultural imaterial: