Mai mult de jumătate dintre plantele de grădină cultivate anterior în Marea Britanie nu mai sunt oferite spre vânzare, deoarece moda florilor și tendințele moderne de grădinărit au redus diversitatea florei peisagistice. În acest context, organizația Plant Heritage le cere oamenilor să aleagă plante neobișnuite pentru grădinile lor și, eventual, chiar să înceapă propriile colecții naționale de flori rare, pentru a preveni dispariția unor plante, relatează ziarul The Guardian.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Astfel, organizația își va expune prima grădină demonstrativă la expoziția de flori Chelsea din luna mai, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la plantele aflate în pericol și pentru a încuraja oamenii să cultive o varietate mai largă de flori în grădinile lor.

Uniformizarea grădinilor, ca urmare a faptului că oamenii tind să aleagă aceleași varietăți generice din centrele de grădinărit, poate avea efecte negative asupra naturii și biodiversității, avertizează organizația.

Din peste 133.000 de plante cultivate evaluate de Plant Heritage, mai mult de jumătate nu mai sunt oferite în mod constant spre vânzare în Marea Britanie. Una din șase este înregistrată ca fiind cultivată doar într-una sau două locații.

„Pepinierele stochează doar o gamă limitată, iar ceea ce este la modă se schimbă, așa că păstrarea plantelor în siguranță depinde de modul în care oamenii prețuiesc ceea ce au în grădină sau în parcurile publice. Nu tratăm plantele ca pe un patrimoniu prețios în același mod în care tratăm obiectele”, a spus un purtător de cuvânt al organizației.

Grădinile devin din ce în ce mai mici și sunt tot mai des pavate, iar mulți oameni nu știu cum să înmulțească plantele, ceea ce îi determină să cumpere soiuri ușor de cultivat din cel mai apropiat centru de grădinărit, mai spune organizația.

Importanța biodiversității

Diversitatea plantelor este importantă pentru fauna din grădini, iar multe flori cultivate sunt benefice pentru polenizatori și oferă adăpost și hrană faunei sălbatice, cum ar fi fructele de pădure și semințele.

Organizația gestionează „colecții naționale” de plante care protejează anumite specii, recunoscute la nivel internațional drept conservare „ex situ” (în afara habitatului natural). Unele dintre plantele din aceste colecții au dispărut din țările lor de origine, cum este cazul Brugmansia, conservată în Grădinile Kew din Londra.

Grădina Plant Heritage de la Chelsea va conține exemple ale „bibliotecilor vii” de plante deja protejate în cadrul colecțiilor naționale, alături de cele care încă au nevoie de un „colecționar lipsă” care să se implice. Colecțiile prezentate vor include Geum, Boehmeria, Polypodium și Thalictrum, iar grădina va promova și plante fără colecții, precum Aquilegia și Verbascum, pentru a încuraja oamenii să le ia sub propria protecție.

„Sperăm să inspirăm mai mulți oameni să se alăture comunității noastre în creștere pentru a proteja plantele preferate ale națiunii. Deși plantele din grădina dumneavoastră pot părea mai sigure decât cele din sălbăticie, ele pot fi totuși expuse riscului, așa că este esențial să ne protejăm plantele de grădină”, a spus Gwen Hines, director executiv al Plant Heritage.

Cinci sfaturi pentru o înmulțire reușită

Cel mai simplu mod de a înmulți majoritatea plantelor este prin butași.

Succesul începe cu plante-mamă sănătoase

Luați butași din tulpini fără flori, de la plante viguroase și fără dăunători. Dacă planta este neglijată, căutați cea mai tânără creștere, ideal tulpini verzi și ferme; evitați-le pe cele care au devenit lemnoase.

Gândiți-vă la igienă

Folosiți foarfece sau secatoare curate și ascuțite pentru a face o tăietură curată, chiar deasupra unei îmbinări a frunzei. Acest lucru protejează atât planta-mamă, cât și butașul.

Alegeți partea potrivită a plantei

Tăiați butașul chiar sub cea mai joasă îmbinare a frunzei, îndepărtând frunzele inferioare. Acesta este nodul din care se vor dezvolta noile rădăcini. Pentru plante precum mușcatele, lăsați tăietura să se usuce la aer timp de o oră sau cam așa; acest lucru permite formarea calusului, care va proteja marginea tăiată de putrezire. Pentru plantele cu frunze mari, puteți tăia frunzele și cu 50%.

Puneți butașul „la culcare”

Plantați noul butaș într-un amestec care se drenează bine, de exemplu jumătate substrat de creștere fără turbă și jumătate nisip horticol, perlit sau nisip grosier. Dacă folosiți hormon de înrădăcinare, înmuiați butașul și apoi introduceți-l ferm în compost, folosind un creion pentru a face o gaură. Tasați ușor și lăsați ghiveciul într-o tavă cu apă – este mai bine decât udarea de sus. Majoritatea butașilor pot fi ținuți pe pervazul ferestrei, dar evitați lumina puternică și nu îi udați excesiv.

Împărtășiți poveștire plantelor și dați-le mai departe

Etichetați butașii cu numele plantei și locul de unde provin și dați-i mai departe. Nu uitați să le împărtășiți povestea, dacă o cunoașteți.