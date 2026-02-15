Creșterea costului vieții și majorarea taxelor afectează atât clienții, cât și restaurantele din Marea Britanie. Tot mai mulți britanici spun că ies mai rar în oraș, iar operatorii din HoReCa avertizează că supraviețuirea devine tot mai dificilă, conform BBC.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

James Deegan, 27 de ani, din Crewe, obișnuia să comande un burger cu pui la grătar la restaurantul său preferat. Diferența de preț din ultimii ani l-a determinat însă să reducă frecvența ieșirilor.

„Înainte costa 12 lire, acum este 18 lire”, spune el. „Plus o băutură, evident, este o creștere destul de mare”.

El descrie majorarea drept „ridicolă” și afirmă că, din cauza cheltuielilor, ajunge la restaurant doar o dată sau de două ori pe lună. Lucrează ca îngrijitor pentru persoane cu autism și spune că trebuie să își gestioneze atent bugetul pentru a-și acoperi toate cheltuielile.

„Trebuie să îți faci buget chiar și pentru lucrurile mărunte”, afirmă el, „lucrurile de care înainte te bucurai liber”.

În ultimii ani, criza costului vieții a redus veniturile disponibile pentru consum. Pentru mulți britanici, asta înseamnă mai puțini bani pentru vacanțe, ieșiri la pub sau mese la restaurant. James povestește că, într-o perioadă dificilă, a apelat inclusiv la o bancă de alimente.

Numărul restaurantelor, în scădere

Datele Hospitality Market Monitor arată că numărul restaurantelor din Marea Britanie a scăzut cu aproape 20% între decembrie 2019 și decembrie 2025, de la 43.000 la 35.500.

Un raport publicat în octombrie de YouGov arată că 38% dintre cei 2.000 de respondenți au declarat că mănâncă în oraș mai rar decât în urmă cu un an. Dintre aceștia, 63% au indicat creșterea prețurilor drept principal motiv, iar 62% au menționat costul ridicat al vieții.

Petrit Velaj lucrează de 30 de ani în restaurante grecești și, în 2010, a deschis propriul local în centrul orașului Manchester. Restaurantul a primit premii pentru bucătărie, iar printre clienți s-au numărat și personalități cunoscute.

„Sincer, îmi iubesc meseria”, spune el. „Îmi place să gătesc mâncare bună și să ofer servicii bune oamenilor, să îi fac să zâmbească, să îi fac fericiți”.

Petrit explică faptul că din fiecare 100 de lire încasate, aproximativ 55 de lire merg către taxe. Cu cele 45 de lire rămase trebuie să acopere gazul, electricitatea, apa, chiria, alimentele și salariile, toate mai mari decât în urmă cu câțiva ani.

În unele luni, fluxul de numerar este atât de redus încât nu își plătește propriul salariu.

„Din fericire, copiii mei sunt mari și au acum propriii lor bani”, spune el.

Bucătarul celebru Gordon Ramsay a declarat recent că restaurantele sunt „în fața unui măcel” și a cerut ca majorările taxelor locale să fie aplicate mai atent.

Petrit atrage atenția și asupra rolului social al restaurantelor. “Restaurantele sunt un lucru bun pentru societate”, spune el. „Pentru ca oamenii să iasă, să se bucure de serile lor și să guste din alte culturi. Grecii, știți, sunt cea mai veche cultură de pe planetă”.

Kate Nicholls, președinta organizației UK Hospitality, susține că restaurantele sunt esențiale pentru economia locală.

“Dacă vrei o stradă comercială bine dezvoltată, dacă vrei locuri de muncă pentru fiii și fiicele tale, fie ele de weekend sau de vară, sectorul restaurantelor este cel care va livra acest lucru”, spune ea.

“Ele sunt active valoroase, folosiți-le sau le pierdeți.”

Clienții comandă mai puțin și evită alcoolul

Vicki Broadbent, autoare de cărți pentru copii, locuiește în Harrogate cu soțul și cei trei copii și obișnuia să iasă la restaurant aproximativ o dată pe săptămână. Chiar dacă familia are venituri peste medie, și ei au făcut ajustări.

„Nu mai comandăm, de regulă, antreuri”, spune ea. “Sunt destul de scumpe și unele feluri pot costa 7-9 lire, bani care ar putea merge către un fel principal mai consistent.”

Pentru a reduce nota de plată, familia evită băuturile alcoolice, cu excepția ocaziilor speciale, și alege băuturi răcoritoare și apă la carafă. Uneori comandă mâncare la pachet, însă porțiile sunt mai mici decât în trecut.

“Inevitabil, adolescenții mei prăjesc ouă și își fac de mâncare câteva ore mai târziu”, spune Vicki. “Și atunci te gândești: care a fost rostul acelei comenzi de 100 de lire?”

Potrivit Sarikăi Rana, director de cercetare pentru consumatori la YouGov, jumătate dintre cei chestionați au spus că au făcut alegeri diferite pentru a economisi bani, inclusiv restaurante mai ieftine și mai puține feluri comandate.

“Patruzeci și șase la sută dintre oameni ne-au spus că sar peste desert”, adaugă ea.

La rândul său, James spune că își monitorizează atent cheltuielile pentru a-și permite “doar să ia o masă plăcută cu un prieten sau un membru al familiei”.

„Este nebunie”, afirmă el. „Este ridicol cât de greu a devenit”.