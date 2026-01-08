Britanicii au acordat prioritate alimentelor în perioada sărbătorilor de iarnă, dar au fost mult mai prudenți când a venit vorba despre haine și cadouri. Datele publicate de Tesco, Marks & Spencer și Primark arată un consum orientat spre strictul necesar și un nivel ridicat de precauție în cheltuieli. Vânzările solide de alimente din luna decembrie au adus un oarecare respiro marilor retaileri. Cu toate acestea, inflația persistentă și scăderea încrederii consumatorilor complică perspectivele pentru anul 2026, scrie reuters.com.

Tesco, cel mai mare retailer alimentar din Marea Britanie, a raportat o creștere de 3,2% a vânzărilor interne în perioada festivă de șase săptămâni. Compania a descris sezonul drept un „Crăciun puternic”. Ritmul a fost însă sub creșterea din vară, de 4,6%, și ușor sub așteptările analiștilor. Acțiunile Tesco au scăzut cu 5% după publicarea rezultatelor.

Consumatorii numără fiecare liră

Marks & Spencer a înregistrat un avans de 5,6% al vânzărilor alimentare în perioada de Crăciun. În schimb, segmentele de îmbrăcăminte, produse pentru casă și cosmetice au scăzut cu 2,9%. Cererea slabă și efectele unui atac cibernetic din anul precedent au influențat negativ performanța.

Aceeași tendință a fost semnalată și de Associated British Foods, proprietarul Primark. Grupul a descris piața de îmbrăcăminte din Marea Britanie drept „dificilă” în perioada sărbătorilor. Acțiunile companiei au scăzut cu 11%, după ce a avertizat și asupra unor vânzări mai slabe în Europa continentală. Greggs, cel mai mare lanț de fast-food din Regatul Unit, a atras atenția asupra unui nivel scăzut al încrederii consumatorilor. Compania anticipează un profit aproape constant în acest an.

Directorul general al Tesco, Ken Murphy, a declarat că sentimentul consumatorilor rămâne mixt. Mulți clienți sunt extrem de atenți la cheltuieli. „Unii numără fiecare liră”, a spus acesta. Totuși, el a remarcat că, în ciuda prudenței, o parte dintre consumatori au ales produse mai scumpe pentru masa de sărbători. „Oamenii s-au bucurat de Crăciun și au făcut unele alegeri premium”, a precizat Murphy. El a adăugat că este greu de anticipat evoluția economică din 2026.

Piața muncii slăbește, consumul rămâne fragil

Încrederea consumatorilor rămâne fragilă, pe fondul creșterii șomajului. Datele oficiale publicate luna trecută arată că rata șomajului a ajuns la cel mai ridicat nivel din începutul anului 2021. Retailerul de modă Next a raportat vânzări peste așteptări în perioada Crăciunului. Cu toate acestea, compania a avertizat că ritmul de creștere va încetini în 2026. Directorul general, Simon Wolfson, a spus că presiunile din piața muncii ar putea reduce cheltuielile populației pe parcursul anului. Analiștii consideră că orientarea consumatorilor spre alimente reflectă o schimbare de comportament. Prioritatea este securitatea bugetului. Produsele neesențiale sunt amânate sau eliminate din coșul de cumpărături.

Retailerii se confruntă cu o combinație dificilă. Costurile rămân ridicate, iar inflația nu cedează suficient de rapid. Puterea de cumpărare este sub presiune și în acest context, investițiile și planurile de extindere sunt analizate cu mai multă prudență.

Pentru anul 2026, comercianții se așteaptă la un mediu economic volatil. Evoluția pieței muncii, nivelul dobânzilor și dinamica prețurilor vor influența direct comportamentul consumatorilor. Deși sectorul alimentar oferă o bază relativ stabilă, segmentele de îmbrăcăminte și bunuri discreționare rămân vulnerabile.

Semnalele din sezonul sărbătorilor indică o economie în care cumpărătorii caută valoare și evită riscurile. Pentru retaileri, adaptarea la acest nou tip de consum va fi esențială în anii următori.