Piața hranei premium pentru animale se dublează în 2026

Segmentul pieței de hrană premium pentru animale de companie va cunoaște o creștere accelerată în 2026. Acest lucru vine pe fondul unui consumator tot mai atent la sănătatea animalelor. Daniel Terheș, fondatorul Zoopers și Marketing Director al Master Products, a declarat pentru Pets&Cats că estimează dublarea vânzărilor pe acest segment. Valorile vor crește de la aproximativ 500.000 de euro în 2025 la aproape 1 milion de euro în 2026. Evoluția este susținută de educarea consumatorilor, extinderea canalelor online și interesul tot mai mare pentru produse premium, cu beneficii reale pentru animale.

