După Glovo și Deliveroo, alte 7 mari branduri alimentare sunt vizate de anchete privind condițiile de muncă oferite livratorilor. Astfel, procuratura din Milano extinde verificările privind condițiile de muncă ale livratorilor, extinzând investigațiile de la funcționarea strictă a sistemelor delivery la întregul lanț de aprovizionare, de care sunt legate plaftormele, informează mai multe media italiene cu acoperire națională.

După notificarea unui decret de control judiciar de urgență împotriva Deliveroo, care urmează altuia recent împotriva Glovo, anchetatorii de la Nucleul Inspectoratului de Muncă au solicitat documente de la șapte grupuri din sectorul alimentar și de retail: McDonald’s, Burger King, Carrefour, Esselunga, Crai, Poke House și KFC.

Companiile, care în prezent nu sunt sub urmărire penală, se află în raporturi contractuale cu platforma pentru livrarea meselor și a cumpărăturilor la domiciliu. Obiectivul inițiativei este verificarea modelelor organizatorice adoptate și a capacității acestora de a preveni eventuale încălcări ale legislației.

Grupurilor implicate li s-au cerut organigrame, proceduri interne, sisteme de acreditare a furnizorilor, activități de supraveghere și audit, coduri etice și instrumente de raportare internă (whistleblowing). Premisa investigației este că structurile organizatorice inadecvate pentru prevenirea situațiilor de exploatare pot configura o formă de responsabilitate pentru facilitare din culpă. În esență, atenția se concentrează pe întregul lanț valoric: nu doar pe cei care gestionează direct curierii, ci și pe cei care beneficiază de pe urma serviciului.

Ce s-a întâmplat cu Glovo și Deliveroo

La începutul lunii februarie, același procurorul care a extins acum ancheta, Paolo Storari, a dispus controlul judiciar de urgență pentru așa zisa infracțiune de „caporalato” (exploatarea forței de muncă) împotriva Foodinho, societatea italiană a grupului Glovo.

Acuzațiile vizează condiții salariale considerate incompatibile cu articolul 36 din Constituția Italiei, care prevede că angajații au dreptul la salarii în conformitate cu volumul și calitatea muncii prestate astfel încât acestea să le garanteze condiții de viață decente și unele drepturi, printre care o zi liberă pe săptămână și concediu anual plătit.

Conform acuzării, remunerațiile livratorilor, aproximativ 40.000 în toată Italia, erau, în unele cazuri, cu până la 76,95% sub pragul de sărăcie și cu până la 81,62% mai mici decât referințele din contractele colective de muncă, profitând de nevoia lor de a-și câștiga existența cumva.

Același model a fost aplicat și pentru Deliveroo Italy, unde Procuratura a dispus zilele trecute un alt control judiciar și numirea unui administrator cu sarcina de a începe regularizarea lucrătorilor. Acuzele se referă la plăți care, pentru aproximativ 20.000 de curieri din Italia, sunt uneori cu 90% mai mici decât pragul de sărăcie.

O temă ce privește întreg sectorul HoReCa

Pentru sectorul Horeca, această situație impune o reevaluare a felului în care sunt gestionate externalizările activităților de livrare la domiciliu și controlul partenerilor operaționali. Modelul de delivery, devenit acum o parte stabilă a ofertei restaurantelor și lanțurilor alimentare, impune verificări mai stricte asupra contractelor și sistemelor de control de-a lungul întregului serviciu. Mesajul investigației este clar: toți actorii din lanț sunt chemați să își evalueze rolul în prevenirea exploatării lucrătorilor.