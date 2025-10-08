Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol și alimentar, pentru a discuta modalitățile prin care Guvernul poate sprijini creșterea capacităților de producție și promovarea produselor românești pe piețele interne și externe.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru economia românească, pentru că ați creat locuri de muncă și vă plătiți taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători și procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă și să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a crește și diversifica capacitatea de producție, a mări competitivitatea și pentru a susține produsele românești la export”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a menționat că a avut discuții similare și cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele internaționale.

La rândul lor, reprezentanții companiilor au semnalat dificultățile cu care se confruntă în implementarea proiectelor de investiții și au apreciat deschiderea la dialog a premierului. Totodată, aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a continua consultările cu Executivul pentru identificarea unor soluții concrete care să sprijine dezvoltarea capacităților de producție și vizibilitatea produselor autohtone, atât în magazinele din România, cât și în afara țării.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.