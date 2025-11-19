Deși magazinele sunt pline de granola procesată, e mult mai recomandat să o prepari singur acasă. Un astfel de mic dejun va deveni un obicei la prima oră și îți va oferi energia necesară prin combinația de iaurt, un fruct și o granola de ciocolată.

Ce este granola

Granola este un amestec de fulgi de cereale (porumb, ovăz etc) și fructe uscate care se coc cu o grăsime (precum uleiul de cocos) și un element dulce. Dacă vrei un produs fără zahăr (ideal) folosești doar condimente, precum scorțișoara și vanilia. Textura obținută este crocantă, rumenită, fiind o sursă excelentă de fibre, grăsimi sănătoase și energie.

Ingrediente

Ingrediente pentru granola

Fulgi de porumb sau de ovăz integral: 2 căni

Miez de nucă: 1 cană

Alune de pădure: ½ cană

Semințe de susan: ½ cană

Ulei de cocos (sau unt nesărat): ½ cană

Esentă de vanilie: 1 lingură

Scorțișoară măcinată: 1 lingură

Cacao pudră pură 100%: 4 linguri

Sare: ½ linguriță

Ciocolată 85% cacao: 2 pătrățele

Curmale: 4

Restul ingredientelor pentru bol

Măr/pară/banană: 1 bucată

Unt de arahide 100%: 2 linguri

Iaurt cremos (grecesc) fără zahăr sau îndulcitori: O cutie

Preparare bol cu iaurt, fruct și granola de ciocolată

Preparare granola

Preîncălziți cuptorul la 180°C și pregătiți o tavă, tapetând-o cu hârtie de copt. Începeți prin a toca nucile și alunele de pădure cu un cuțit. Topiți uleiul de cocos/untul la foc mic. Într-un bol mare, puneți ingredientele umede: uleiul de cocos și esența de vanilie. Adăugați cacaoa pudră, scorțișoara și sarea și amestecați bine. Încorporați ingredientele uscate: fulgii de porumb, nucile, alunele și semințele de susan. Amestecați bine pentru a distribui uniform amestecul de cacao pe toate ingredientele. Răsturnați amestecul pregătit pe tava tapetată și introduceți-l în cuptor. Coacerea va dura aproximativ 20 de minute, timp în care este necesar să amestecați de 1-2 ori pentru a vă asigura că se rumenește uniform și nu se arde. În timp ce granola este la cuptor, tocați mărunt curmalele (după ce le-ați scos sâmburii) și, de asemenea, tocați în bucăți mici ciocolata bogată în cacao. Când scoateți granola din cuptor, adăugați rapid ciocolata și curmalele tocate. Căldura va ajuta ciocolata să se topească ușor, iar bucățile de curmală se vor înmuia și se vor lipi de fulgii de porumb și de fructele uscate, formând mici „cocoloașe” crocante. Lăsați la răcit complet.

Servire

Pentru a pregăti bolul, puneți o porție de iaurt natural cremos, un fruct proaspăt tăiat felii sau cubulețe, 1 linguriță de unt de arahide (fără sare sau zahăr adăugat) și câteva linguri de granola cu cacao preparată.