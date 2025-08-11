Lista semințelor sănătoase nu ar fi completă fără semințele de dovleac. Sunt pline de nutrienți precum fier, zinc și fibre – toate benefice pentru organism. Pot ajuta la prevenirea constipației și la vindecarea rănilor. Totuși, consumate în exces, pot face mai mult rău decât bine, provocând probleme digestive sau creștere în greutate, potrivit healthshots.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

De asemenea, persoanele cu anumite afecțiuni, cum ar fi tensiunea arterială scăzută (hipotensiune), ar trebui să fie atente când le introduc în dieta zilnică. Află în continuare mai multe despre posibilele efecte secundare ale semințelor de dovleac.

Care sunt beneficiile semințelor de dovleac?

Semințele de dovleac sunt comestibile, au formă ovală și un gust ușor de nucă.

Beneficii pe care semințele de dovleac le aduc organismului:

Sunt bogate în magneziu, esențial pentru funcționarea mușchilor și a sistemului nervos.

Conțin zinc, care sprijină imunitatea și vindecarea rănilor.

Au fier, necesar pentru transportul oxigenului în organism – 100 g conțin 3,31 mg de fier (conform Departamentului Agriculturii al SUA).

Sunt o sursă bună de fibre, utile pentru sănătatea digestivă și prevenirea constipației.

Câte semințe de dovleac este recomandat să consumi zilnic?

Deși sunt pline de nutrienți, consumul excesiv nu este o idee bună. Te întrebi care e cantitatea zilnică recomandată? Asociația Americană a Inimii recomandă aproximativ 28–30 grame/zi sau 1/4 cană.

„Este important să nu depășești această cantitate, deoarece pot apărea probleme de sănătate. Cel mai bine este să consulți un specialist înainte să le introduci în dietă”, spune nutriționista Priya Palan.

Efecte secundare ale semințelor de dovleac

Iată câteva efecte adverse de care trebuie să fii conștient:

1.Probleme digestive – consumul în exces poate duce la dureri abdominale. Sunt bogate în fibre – 100 g conțin 18,5 g de fibre. Prea multe fibre pot cauza balonare și gaze. De asemenea, conțin grăsimi, care, în cantitate mare, pot duce la crampe și disconfort abdominal.

2.Alergii – Mulți oameni pot fi alergici la semințele de dovleac. Acestea pot provoca:

Iritație în gât

Tuse

Durere de cap

Urticarie, eczeme sau alte reacții ale pielii

Așadar, consumul trebuie făcut cu grijă.

3.Creștere în greutate – Dacă vrei să slăbești, evită consumul în exces. Semințele de dovleac sunt bogate în calorii, iar porțiile mari pot duce la acumularea de kilograme în plus. În special în cadrul unei diete, este esențial să respecți doza zilnică recomandată.

4.Nu sunt indicate persoanelor cu tensiune scăzută – Dacă ai hipotensiune, este indicat să eviti semințele de dovleac. Fiind bogate în antioxidanți, pot reduce și mai mult tensiunea arterială. Înainte de a le consuma, consultă un medic și respectă cantitatea recomandată.

5.Nu sunt recomandate copiilor mici

Semințele de dovleac conțin fibre și acizi grași, iar în cantități mari pot provoca:

Diaree

Crampe stomacale

În plus, dimensiunea lor mică le transformă într-un factor risc de prin sufocare. Așadar, mare atenție când le oferi copiilor.

Cum se consumă semințele de dovleac?

Se pot consuma:

Ca atare (crude sau coapte)

În salate

În batoane energizante

În smoothie-uri, pentru gust și textură crocantă

Se pot coace sau prăji, dar asigură-te că sunt bine uscate înainte.

Semințele de dovleac sunt bogate în nutrienți precum fibre și fier și pot fi foarte benefice pentru sănătate. Totuși, consumul în exces poate duce la efecte adverse, așa că este important să le consumi cu moderație.