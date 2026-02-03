Aerul uscat din timpul iernii poate provoca piele crăpată, ochi iritați și senzația de gât uscat. În plus, odată cu scăderea temperaturilor, băuturile reci devin mai puțin apetisante, arată verywellhealth.com. Totuși, hidratarea rămâne la fel de importantă ca în sezonul cald, chiar dacă senzația de sete este mai redusă.

Specialiștii atrag atenția că soluția nu este reducerea aportului de lichide, ci alegerea unor băuturi calde sau reconfortante, care susțin hidratarea pe parcursul lunilor de iarnă.

Apa la temperatura camerei, cea mai simplă soluție

Cea mai eficientă metodă de hidratare rămâne consumul de apă. Iarna, apa păstrată la temperatura camerei poate fi o alternativă mai plăcută decât cea rece. Ba, chiar a devenit un trend în ultima perioadă, consumul de apă călduță dimineața, pe stomacul gol. Este popular ca „truc de wellness”. Susținătorii acestei practici afirmă că apa caldă este mai blândă cu stomacul și poate stimula digestia. Unele persoane spun că le ajută și la reglarea tranzitului intestinal.

Apa de cocos, o variantă cu electroliți

Pentru cei care nu agreează apa simplă, apa de cocos poate fi o opțiune potrivită. Are un gust ușor dulce și o textură diferită, ceea ce o face mai atractivă. Principalul avantaj este conținutul de electroliți, în special potasiu, esențiali pentru prevenirea deshidratării.

Supa clară sau supa de oase

Ciorbele și supele sunt frecvent consumate iarna, dar și supa de legume, miso sau supa de oase pot fi băuturi hidratante. Acestea oferă lichide, dar și nutrienți. Specialiștii recomandă însă să fie considerate alimente, nu doar băuturi, mai ales pentru cei care monitorizează aportul caloric sau de proteine.

Ceaiurile din plante, fără cofeină

Deși băuturile cu cofeină pot avea un ușor efect diuretic, pierderea de lichide este, de regulă, compensată de volumul consumat. Totuși, dacă obiectivul principal este hidratarea, ceaiurile din plante sunt o alegere sigură. Menta, scorțișoara sau ghimbirul oferă căldură și aromă, fără cofeină, contribuind la aportul zilnic de lichide.

Laptele cald, o opțiune nutritivă

Un pahar de lapte cald seara este un remediu tradițional în sezonul rece. Pe lângă efectul calmant, laptele contribuie la hidratare și furnizează nutrienți precum calciul. Pentru un plus de beneficii, se poate adăuga turmeric, obținând așa-numitul „lapte auriu”, asociat cu efecte antiinflamatoare. Specialiștii recomandă variantele fără zahăr adăugat și cu un conținut adaptat de grăsimi, în funcție de nevoile fiecăruia.

Hidratarea nu trebuie neglijată iarna. Alegerea băuturilor potrivite poate face diferența între un organism echilibrat și efectele neplăcute ale aerului rece și uscat.