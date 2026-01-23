Un farmacist foarte activ pe rețelele sociale a stârnit curiozitate afirmând că există o băutură „extrem de toxică” și care afectează ficatul de fiecare dată când este consumată.

Ficatul, organ esențial pentru sănătate

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale corpului uman, deoarece îndeplinește funcții vitale. El filtrează toxinele din sânge, stochează energie sub formă de glicogen, produce proteine și reglează metabolismul grăsimilor, carbohidraților și vitaminelor.

Din cauza rolului său central în atât de multe procese, îngrijirea ficatului este crucială pentru starea generală de sănătate și pentru prevenirea apariției unor afecțiuni care ne pot influența viața de zi cu zi. Din acest motiv, este important să știm că există anumite alimente și produse care îl deteriorează de fiecare dată când sunt consumate. Acest lucru este confirmat de farmacistul Sento Segarra, scrie ABC. Mai exact, expertul menționează băutura care îl afectează cel mai mult.

Băutura care afectează cel mai mult ficatul

Sento Segarra a transmis un mesaj clar despre un produs care se consumă frecvent din păcate, inclusiv în România. „Cea mai rea băutură pentru ficatul tău nu sunt băuturile răcoritoare îndulcite, nici berea, nici vinul. Este ceva mult mai periculos”, avertizează el.

Farmacistul atrage atenția că, de fiecare dată când este consumată, acest organ „intră în stare de urgență. Trebuie să descompună un produs secundar extrem de toxic numit acetaldehidă, care distruge celulele, provoacă inflamație și îi blochează capacitatea de regenerare”, explică acesta.

După ce a oferit aceste informații, expertul a dezvăluit și despre ce băutură este vorba. „Este vorba despre băuturile spirtoase tari. Nu contează că sunt consumate doar în weekend sau ocazional. Ficatul tău nu face diferența între zilele de sărbătoare. Două zile sunt suficiente pentru a-l suprasolicita”, concluzionează el.