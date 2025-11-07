Dacă e să ne luăm după gust, e imposibil de catalogat dovleacul strict în categoria fructelor sau a legumelor, fiind dulce, cu atât mai mult cu cât e folosit cu multă generozitate și în preparatele sărate, pe lângă deserturi.

În România, avem populara plăcintă de dovleac, dar în afară de ea puține altele. Din fericire, ne putem inspira din ce fac alții. Iar unul dintre deserturile de dovleac cele mai renumite este cel pe care americanii îl numesc pumpkin bars și se prepară în mod tradițional, cum altfel, în noimbrie, în preajma Halloween.

Le putem spune cum vrem, eu le-am tradus prin „batoane”, pentru că se taie în formă alungită de multe ori. Iar istoria lor este una aparte. După răspândirea pe piață a celebrului pumpkin spice – amestec de scorțișoară, nucșoară, cuișoare – au început să se înmulțească și rețetele care l-au adoptat imediat, printre care și cea de mai jos. Multe au dispărut la fel de repede precum au apărut, însă asta a rămas.

Potrivit unui cunoscut istoric al alimentației din SUA, Sarah Wassberg Johnson, citată de mai multe surse americane, prima mențiune scrisă a rețetei de mai jos datează din 1976. Dar este foarte probabil ca ea să fi fost deja cunoscută și practicată în bucătăriile americane, iar publicarea să fi consolidat pur și simplu popularitatea ei, crede ea. Ulterior, cu mici variații, rețeta s-a reportat de la o carte la alta, devenind un fel de patrimoniu public.

La orice desert cu dovleac se folosește, ideal, varietatea dovleac plăcintar, dar merg și celelalte – sunt doar o idee mai puțin dulci și au fibrele ceva mai pronunțate.

Ingrediente pentru o tavă de batoane de dovleac

-pentru aluat

110 g unt la temperatura camerei, plus încă puțin pentru uns tava

100 g zahăr

2 ouă mari

210 g făină albă

2 g scorțișoară măcinată

1 g nucșoară rasă

2 g cuișoare măcinate

3 g sare

3 g praf de copt

3 g bicarbonat de sodiu

240 g piure de dovleac copt la cuptor sau fiert la vapori

120 g lapte la temperatura camerei.

-pentru glazură:

225 g brânză cremă

200 ml frișcă rece

100 g zahăr pudră

10 g extract de vanilie pudră.

1 g sare

Procedeu

Ungem fundul și marginile unei forme de copt pătrate de 25 x 25 cm sau o tapetăm cu hârtie de copt, cu câțiva centrimetri mai înaltă decât pereții tavei.

Într-un bol de lucru, cernem făina, amestecul de scorțișoară, nucșoară și cuișoare măcinate, sarea, praful de copt și bicarbonatul de sodiu.

Într-un alt bol, amestecăm cât mai uniform piureul de dovleac și laptele. Adăugăm peste ele untul și amestecăm energic cu un mixer, completând și cu zahărul, până obținem un amestec foarte aerat.

Adăugăm acum și ouăle unul câte unul, amestecând după fiecare.

Acum e momentul să încorporăm și partea uscată, adică făina și ce am mai adăugat în ea, turnând-o treptat, în tranșe.

Când totul e bine amalgamat, transferăm aluatul în tavă și nivelăm partea de sus.

Coacem într-un cuptor normal, fără ventilație, la circa 175 °C timp de aproximativ 30-35 de minute. Lăsăm apoi desertul să se răcească pe o grilă.

Până se răcorește, pregătim glazura: batem manual crema de brânză cu zahărul, sarea și vanilia. Adăugăm treptat smântâna până când amestecul devine o cremă nu foarte densă. Întindem glazura deasupra prăjiturii și tăiem dând formă alungită, de batoane.

Alternativ la crema de brânză merge de minune și crema de ciocolată sau de lămâie.