Autoritatea Vamală Română a demarat luni o acțiune operativă de amploare asupra transporturilor de produse alimentare perisabile provenite din import, în contextul unor analize de risc realizate de specialiști vamali, care indică o serie de nereguli semnificative în acest domeniu, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituției, transmis AGERPRES, acțiunea vizează verificarea unor aspecte care privesc: potențiale diferențe între cantitățile declarate și cele transportate efectiv; subevaluarea mărfurilor și declararea incorectă a acestora; posibila disimulare a originii produselor; introducerea pe piața românească de produse neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare.

Acțiunile de control sunt desfășurate în sistem coordonat, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și implică echipe mobile ale Autorității Vamale Române, dispuse operativ pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, în zone precum Giurgiu, Negru Vodă, Calafat, Ilfov și pe rutele interne către destinațiile declarate.

În cadrul acțiunii, transporturile sunt oprite și supuse unor verificări complexe, inclusiv control fizic, prelevare de probe și verificări documentare, în vederea stabilirii conformității, atât din punct de vedere vamal și fiscal, cât și din punctul de vedere al siguranței produselor.

„Având în vedere caracterul perisabil al produselor, transporturile verificate sunt direcționate către locațiile declarate sub sigiliu vamal și monitorizare, iar punerea în liberă circulație va fi permisă doar după confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor legale, inclusiv a celor privind siguranța alimentară. Autoritatea Vamală Română tratează cu maximă seriozitate orice tentativă de introducere pe piață a unor produse neconforme sau de nerespectare a legislației vamale și fiscale și va dispune toate măsurile legale necesare în cazul constatării de nereguli. Acțiunea face parte dintr-un efort susținut de întărire a controlului operativ și de protejare a consumatorilor, precum și combaterii fraudei vamale și fiscale și protejării intereselor financiare ale statului”, se mai precizează în comunicat.