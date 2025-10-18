Tot mai des pe harta turistică a României apar locuri care oferă vizitatorilor o ofertă experiență completă. Cazare în condiții deosebite, activități în aer liber și, peste toate, experiențe gastronomice inedite.

Aflat în vârful muntelui Pongrac, aproape de Gheorghieni în județul Harghita, se află un astfel de resort. Complexul oferă o experiență inedită întregii familii, indiferent de anotimp. Iarna vizitatorii pot opta între ski, toobing sau bob. Vara, de asemenea, pârtia de bob rămâne o opțiune tentantă, alături de experiențele din parcul de aventură care înconjoară complexul.

Bungalourile, construite după cele mai noi concepte în domeniu, oferă, ele însele, o experiență inedită. Cu dotări moderne și condiții excelente de confort sunt dotate cu terase suspendate care devin puncte de belvedere.

Dar, pentru toți vizitatorii, restaurantul resortului este unul dintre cele mai importante puncte de atracție.

Supa de fân a chef-ului Kovacs

Chef Jozsef Kovacs este maestrul bucătar al complexului. Pe lângă preparatele tradiționale secuiești, specifice Harghitei, chef-ul este preocupat să creeze noi preparate, inedite.

Unul dintre acestea, menit de a face experiența în natură mai completă, o reprezintă supa de fân. Preparatul este un unicat în gastronomia din România, cel puțin.

Aspectul este unul îmbietor, care te duce cu gândul la orice supă cremă bine preparată. Dar gustul său este cu totul deosebit și nu seamănă cu nimic din ce am mai gustat până acum. Proaspăt, parfumat, și, în același timp, apetisant.

Ca orice chef adevărat, nici Jozsef Kovacs nu a dezvăluit pe de-a întregul secretele preparatului său.

„Am pornit de la o supă de fân, despre care nu vreau să povestesc cum am făcut-o”, spune el. „Apoi am adăugat morcov, ceapă și cartof, ca să fie mai cremoasă”, a mai adăugat.

Despre condimente spune că a folosit doar sare și piper.

Patronul său, însă, a mai dezvăluit o parte din secret. „Fânul este de aici, de pe munte. Trebuie cosit cu mâna și greblat cu mâna. În acest fel, florile, frunzele, nu se scutură, iar gustul rămâne natural. Nu se poate folosi fân cosit cu mașina sau cu tractorul!”, a arătat el.