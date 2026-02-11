Compassion in World Farming salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene de a acorda o audiere Comitetului cetățenesc al inițiativei End the Cage Age și organizațiilor neguvernamentale interveniente, programată pentru 5 martie, la Luxemburg. Decizia instanței este considerată un pas important în demersurile de consolidare a standardelor de bunăstare a animalelor în Uniunea Europeană, scrie Brussels Morning.

Cazul pornește de la inițiativa cetățenească europeană End the Cage Age, care a strâns peste 1,4 milioane de semnături în statele membre ale UE și a fost susținută de 170 de ONG-uri, sub coordonarea Compassion in World Farming. În 2021, Comisia Europeană și-a asumat public angajamentul de a răspunde acestei inițiative prin prezentarea unor propuneri legislative care să interzică creșterea animalelor în cuști, până la finalul anului 2023. Potrivit CWF, acest angajament nu a fost însă pus în practică.

Un purtător de cuvânt al organizației a declarat: „La audiere, ONG-urile vor prezenta un argument clar și convingător în numele a 300 de milioane de animale care rămân în cuști în întreaga Uniune Europeană. Se va cere Comisiei să își respecte angajamentul cu caracter juridic obligatoriu, prin prezentarea unui calendar clar pentru propunerile legislative de interzicere a creșterii animalelor în cuști pentru toate speciile, precum și prin acordarea accesului la documentele sale legate de inițiativa End the Cage Age”.

Annamaria Pisapia, șefa Compassion in World Farming Italia și purtătoare de cuvânt a Comitetului cetățenesc al inițiativei End the Cage Age, a subliniat importanța audierii: „Această audiere ne va oferi ocazia de a explica în detaliu cum inacțiunea Comisiei prelungește suferința a milioane de animale și pune în pericol democrația participativă. Au trecut aproape cinci ani de când Comisia s-a angajat să prezinte propuneri legislative, însă cele 300 de milioane de animale crescute anual în cuști încă așteaptă, la fel ca cei 1,4 milioane de cetățeni europeni care au avut curajul să le susțină prin inițiativa End the Cage Age”.

89% dintre cetățenii Uniunii Europene, aproximativ 400 de milioane de persoane, consideră că animalele nu ar trebui crescute în cuști individuale

Acțiunea în instanță a fost lansată în martie 2024 de Comitetul cetățenesc al inițiativei și este coordonată de Compassion in World Farming. Potrivit organizației, este primul caz de acest tip care urmărește să tragă executivul european la răspundere pentru ceea ce este descris drept „eșecul de a acționa în cazul unei inițiative cetățenești europene pe care s-a angajat să o ducă la bun sfârșit”.

În ianuarie 2025, mai multe organizații majore, printre care Eurogroup for Animals, Animal Equality și LAV, au fost acceptate ca părți interveniente în proces. Ulterior, în urma unei cereri oficiale depuse în mai 2025, Curtea a decis organizarea unei audieri publice pentru toate părțile implicate.

Compassion in World Farming consideră această decizie un moment-cheie pentru obținerea unui nou calendar, clar și rezonabil, privind eliminarea treptată a creșterii animalelor în cuști și pentru accesul la documentele Comisiei legate de inițiativa End the Cage Age. Un alt reprezentant al organizației a declarat: „Comitetul cetățenesc subliniază că inițiativele cetățenești europene au fost introduse pentru a le oferi cetățenilor UE posibilitatea de a contribui la modelarea deciziilor europene, iar renunțarea la promisiunea istorică de a interzice cuștile anulează însăși rațiunea de a fi a acestui instrument democratic și subminează încrederea cetățenilor în Comisie”.

Potrivit datelor citate de CWF, 89% dintre cetățenii Uniunii Europene, aproximativ 400 de milioane de persoane, consideră că animalele nu ar trebui crescute în cuști individuale. Cu toate acestea, în Europa, în jur de 300 de milioane de porci, găini, iepuri, rațe, prepelițe și gâște își petrec cea mai mare parte a vieții în cuști, în fiecare an. „Animalele ținute în cuști sunt adesea izolate în medii sărace, fie supraaglomerate, fie complet lipsite de contact social, incapabile să se întoarcă sau să manifeste chiar și cele mai elementare comportamente”, a mai spus purtătorul de cuvânt al organizației.