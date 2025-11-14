Un semnal de alarmă vine din partea producătorilor de fructe, care reclamă lipsa dialogului cu autoritățile și incertitudinea privind distribuirea unui sprijin european important. Asociația FRULEG-RO, care reprezintă producători profesioniști din toate regiunile țării, adresează o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan și ministrului Agriculturii Florin-Ionuț Barbu. Documentul reclamă modul în care Guvernul gestionează aplicarea Regulamentului european 2025/2061, prin care România a primit 11,5 milioane de euro pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme.

Semnatarii spun că, deși au solicitat o întâlnire oficială în luna septembrie, nu au primit niciun răspuns. Ei susțin că nu au fost invitați la nicio discuție despre implementarea sprijinului financiar. Asociația consideră situația îngrijorătoare, având în vedere că sectorul pomicol reprezintă peste 85% din pierderile notificate Comisiei Europene.

Mii de hectare de livezi, afectate

Scrisoarea detaliază cronologia demersurilor făcute de statul român și reacțiile Comisiei. În luna august, România a transmis datele finale care confirmau peste 7.300 de hectare de livezi afectate de îngheț. Comisia a stabilit că doar anumite specii pomicole pot primi sprijinul de urgență. Este vorba despre cais, corcoduș, cireș, vișin, piersic și nectarin. Sectorul viticol este exclus în mod explicit.

Producătorii subliniază că peste 2.800 de hectare din speciile eligibile sunt complet compromise. Restul suprafețelor, aflate în culturile de măr, prun, păr sau nuc, ar putea fi incluse prin asimilare, susțin reprezentanții FRULEG-RO. Ei amintesc că aceste specii au fost recunoscute ca afectate în statele vecine.

Asociația insistă asupra rolului strategic al pomiculturii în economia agricolă. România a importat fructe de 750 de milioane de euro în primele șapte luni ale anului. Peste jumătate dintre mere sunt aduse din alte țări. La piersici, caise sau cireșe, dependența este și mai mare. Producătorii avertizează că lipsa unui sprijin corect ar putea duce la defrișări masive și la o creștere și mai mare a importurilor.

Se solicită cofinanțare națională

Scrisoarea susține și necesitatea unei cofinanțări naționale. Regulamentul european permite dublarea sprijinului prin fonduri de la buget. Asociația cere minimum 100% cofinanțare și consideră ideal un nivel de 200%. Fără această măsură, sprijinul european ar însemna o medie insuficientă de aproximativ 1.569 de euro pe hectar.

FRULEG-RO formulează șase solicitări. Ele vizează distribuirea integrală a fondurilor către sectorul pomicol, cofinanțarea națională și consultarea urgentă a producătorilor. Asociația cere transparență totală și respectarea strictă a deciziei Comisiei.

Scrisoarea se încheie cu un apel direct către premier și ministrul Agriculturii, în care producătorii cer ca situația să fie tratată cu maximă prioritate. Ei afirmă că sectorul pomicol se confruntă cu cel mai dificil moment din ultimele decenii și solicită un angajament public pentru o distribuire corectă și transparentă a fondurilor.