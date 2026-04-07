Discret și activ mai ales pe timpul nopții, ariciul este considerat unul dintre cei mai eficienți aliați naturali ai grădinii. Acest mic mamifer contribuie la controlul dăunătorilor și la menținerea sănătății solului, fără intervenții chimice. Cu toate acestea, populația sa a scăzut drastic în ultimele decenii, potrivit datelor citate de MEDIAFAX.

Ariciul comun european, cunoscut sub denumirea științifică Erinaceus europaeus, este un mamifer semi-nocturn care poate ajunge la aproximativ 30 de centimetri lungime și o greutate de până la 1,8 kilograme. Este activ în perioada aprilie–octombrie, iar în restul anului hibernează, ascuns în zone protejate precum gardurile vii, taluzurile sau spațiile de sub clădiri. Acest animal își desfășoară activitatea pe un teritoriu extins, care poate varia între trei și zece hectare. Iese la căderea nopții pentru a se hrăni sau pentru a-și căuta partenerul, având un rol important în echilibrul ecosistemului din jurul locuințelor.

Un „gardian” natural al grădinii

Prezența ariciului într-o grădină aduce beneficii directe. Dieta sa include o gamă variată de dăunători, precum melci, limacși, omizi, larve și insecte fitofage. Acestea sunt consumate constant, contribuind la protejarea culturilor de legume și a plantelor ornamentale. În plus, ariciul ajută la aerarea solului. În căutarea râmelor, el răscolește stratul superficial al pământului, îmbunătățind structura acestuia și favorizând dezvoltarea plantelor. Prin simpla sa prezență, necesarul de pesticide scade considerabil. Astfel, ariciul oferă un serviciu natural de protecție a plantelor, fără costuri și fără impact negativ asupra mediului.

Deși este protejat prin lege încă din 1981, ariciul european se confruntă cu o scădere accentuată a populației. Potrivit organizațiilor de protecție a faunei, numărul exemplarelor a ajuns la aproximativ o treime față de nivelul anilor 1950.

Printre principalele amenințări se numără traficul rutier, atacurile animalelor domestice, utilizarea pesticidelor și pierderea habitatelor naturale. De asemenea, echipamentele de grădinărit, precum mașinile de tuns iarba sau uneltele ascuțite, pot provoca răni grave. Piscinele sau alte surse de apă fără ieșire reprezintă, la rândul lor, un risc major.

Un alt factor important este reducerea numărului de insecte, care constituie principala sursă de hrană pentru arici.

Cum poate fi protejat

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a sprijini această specie. Plantarea gardurilor vii și crearea unor spații de acces sub garduri sau terase permit aricilor să se deplaseze și să se adăpostească în siguranță. De asemenea, este utilă asigurarea unei surse de apă proaspătă și, ocazional, a hranei suplimentare, precum crochetele pentru pisici. Renunțarea la pesticide și atenția sporită în timpul lucrărilor de grădinărit pot reduce semnificativ riscurile.

În cazul în care un arici este găsit rănit sau slăbit, intervenția rapidă este esențială. Contactarea unui medic veterinar poate face diferența între viață și moarte pentru acest mic animal.

Ariciul nu este doar un locuitor discret al grădinii, ci un element cheie în menținerea echilibrului natural. Protejarea lui înseamnă, indirect, protejarea mediului și reducerea dependenței de substanțe chimice. Într-un context în care biodiversitatea este tot mai afectată, prezența acestui mic mamifer devine mai valoroasă ca niciodată.