Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii de la Goleşti va organiza duminică, 1 februarie, evenimentul “Trifonul Viilor”, prezentat ca “o manifestare culturală şi ştiinţifică ce readuce în actualitate o veche sărbătoare a calendarului popular românesc, aflată la confluenţa dintre ritual agrar, credinţă creştină şi tradiţie viticolă”, transmite Agerpres.

Potrivit unui anunţ transmis marţi de organizatori, la eveniment sunt invitaţi toţi micii sau marii producători de vinuri, pentru o degustare deschisă publicului larg.

“Cunoscut în satele viticole din sudul României sub numele de Gurbanul sau Arezanul Viilor, Trifonul Viilor marca, în mentalitatea tradiţională, începutul noului an agricol. Conform credinţelor populare, la 1 februarie seva începe să circule din nou în plante, iar via ‘se trezeşte la viaţă’. De aceea, viticultorii îndeplineau ritualuri de protecţie şi fertilitate: tăierea simbolică a coardelor, stropirea butucilor cu vin, aprinderea focurilor rituale şi petrecerea comunitară menită să asigure rod bogat şi protecţia viilor de dăunători”, se arată într-un comunicat al instituţiei muzeale.

Conform aceleiaşi surse, tradiţia Trifonului Viilor este bine conservată în localităţile viticole din judeţul Olt, dar şi în alte zone din Argeş, Teleorman sau Dolj. În aceste comunităţi, sărbătoarea era însoţită de cântece rituale, jocuri în jurul focului, purtarea cununilor din coarde de viţă de vie şi împărţirea vinului, ca gest de comuniune şi belşug.

Programul evenimentului de la Goleşti va începe la ora 12:00 cu o slujbă dedicată Sfântului Trifon, oficiată în vie ca ritual de protecţie. Va urma punerea bazelor unei troiţe cu chipul Sfântului Trifon, ocrotitorul viticultorilor, realizată la Goleşti de artista Delia Bontachio “în spiritul troiţelor de hotar şi al simbolurilor protectoare tradiţionale”.

De la ora 12:45 va începe un simpozion ştiinţific dedicat sărbătorii, cu intervenţii din domeniile etnografiei, istoriei, viticulturii şi patrimoniului cultural imaterial, iar de la 13:45 se va da startul concursului de vinuri, la care sunt invitaţi proprietari de vii din podgoria argeşeană Ştefăneşti şi din judeţul Olt.

Organizatorii au pregătit şi prezentări de vinuri din zona viticolă Drăgăşani, continuând tradiţia degustării rituale a vinului nou.

“Prin această manifestare, Muzeul Goleşti urmăreşte valorificarea patrimoniului cultural imaterial legat de viticultură, readucând în atenţia publicului simbolismul focului, al viţei de vie şi al vinului, elemente esenţiale ale identităţii comunităţilor rurale şi ale culturii tradiţionale româneşti”, se mai menţionează în comunicat.

Evenimentul este organizat împreună cu Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Olt, în colaborare cu INCDBH Ştefăneşti, Muzeul Judeţean Olt, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani, Primăria Ianca (Olt), Primăria Morunglav (Olt) şi Asociaţia Culturală “Bujorelul” din Drăgăneşti Olt.