Puține preparate reușesc să fie, în același timp, simple, economice și suficient de versatile pentru a mulțumi întreaga familie. Ardeii umpluți se numără printre ele, remarcă delish.com. Sunt o alegere clasică pentru serile aglomerate din timpul săptămânii, când este nevoie de o masă consistentă, ușor de pregătit și potrivită atât pentru familii mici, cât și pentru mese mai numeroase. Tocmai rezistența ardeilor grași, care își păstrează bine forma la cuptor, îi transformă în suportul ideal pentru umpluturi generoase și combinații variate de ingrediente.

Rețeta clasică rămâne, însă, una dintre cele mai apreciate. Fără artificii inutile, ea mizează pe ingrediente ușor de găsit și pe un echilibru familiar de gusturi: carne tocată de vită, orez, roșii, usturoi, ceapă și brânză topită deasupra. Rezultatul este o cină caldă, sățioasă și accesibilă, care poate fi pregătită fără tehnici complicate și fără costuri mari.

Un alt avantaj al acestui preparat este flexibilitatea. Poate fi făcut exact după rețeta de bază, dar și adaptat ulterior, în funcție de preferințe. De la tipul de carne până la alegerea orezului sau a brânzei, ardeii umpluți permit multe variații fără să piardă din farmecul preparatului tradițional. Totuși, versiunea clasică rămâne greu de egalat tocmai pentru că păstrează totul clar, direct și gustos.

Ingrediente

2 linguri de ulei de măsline extravirgin, plus puțin în plus pentru stropit

1 ceapă galbenă medie, tocată

3 căței de usturoi, tocați fin

2 linguri de pastă de tomate

450 de grame de carne tocată de vită

300 de mililitri de orez alb sau brun fiert

1 conservă de roșii cuburi, de aproximativ 410 grame

1 linguriță și jumătate de oregano uscat

Sare

Piper negru proaspăt măcinat

6 ardei grași, cu capacele și cotoarele îndepărtate

100 de grame de brânză Monterey Jack rasă

Pătrunjel proaspăt tocat, pentru servire

Mod de preparare

Pasul 1

Așază grătarul în mijlocul cuptorului și preîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius. Într-o tigaie mare, încălzește uleiul la foc mediu. Gătește ceapa, amestecând din când în când, până se înmoaie, aproximativ 5-7 minute. Adaugă usturoiul și pasta de tomate și mai gătește, amestecând, încă aproximativ 1 minut, până devin aromate. Pune carnea tocată și gătește-o, desfăcând-o cu o lingură de lemn, până când nu mai este roz, aproximativ 6 minute.

Pasul 2

Adaugă orezul și roșiile cuburi. Asezonează cu oregano, sare și piper. Lasă compoziția să fiarbă ușor, amestecând ocazional, până când lichidul scade puțin, aproximativ 5 minute.

Pasul 3

Așază ardeii cu partea tăiată în sus într-o tavă de copt de aproximativ 33 x 23 centimetri și stropește-i cu puțin ulei. Umple fiecare ardei cu amestecul de carne. Acoperă tava cu folie de aluminiu.

Pasul 4

Coace ardeii până devin fragezi, aproximativ 35 de minute. Îndepărtează folia, presară brânza deasupra și continuă coacerea până când brânza se topește și face bule, încă aproximativ 10 minute.

Pasul 5

Presară pătrunjel proaspăt tocat înainte de servire.

Ardeii umpluți continuă să fie printre cele mai iubite feluri de mâncare tocmai pentru că oferă mult cu efort puțin. Sunt consistenți, se fac relativ repede și pot fi adaptați ușor după gustul fiecărei familii. În forma lor clasică, rămân un exemplu clar de mâncare de casă care nu are nevoie de complicații pentru a fi memorabilă.