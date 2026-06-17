Bucureștiul ar avea nevoie de o nouă piață de gros care să permită aprovizionarea directă a comercianților și restaurantelor de la producătorii din jurul Capitalei, consideră primarul Sectorului 1, George Tuță.

Într-un interviu acordat G4Food, edilul a declarat că dezvoltarea Bucureștiului ca destinație gastronomică nu poate fi separată de funcționarea eficientă a lanțului alimentar, de la fermă până la consumator.

„Cred că ar trebui să facem mai multe în zona aceasta de a ne construi identitatea de food city, dar în egală măsură trebuie să ne uităm și pe lanțul alimentar. Noi nu mai avem o piață de gros în București. A fost una, dar nu mai e funcțională”, a afirmat George Tuță.

Potrivit acestuia, una dintre direcțiile incluse în strategia administrației este crearea unui spațiu de dimensiuni mari unde comercianții mici să se poată aproviziona direct de la producători.

„În strategia noastră vorbim despre construirea poate a unui târg mai mare, unde chiar și comercianții mici se pot aproviziona direct de la producătorii din jurul Bucureștiului. Avem un bazin agricol foarte important în jurul Capitalei și ar trebui să valorificăm acest lucru într-un sens pozitiv”, a explicat edilul.

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George Tuță susține că un astfel de proiect ar trebui să includă și infrastructura necesară pentru depozitarea temporară și comercializarea produselor agricole.

„Trebuie să construim o facilitate, ca stat, astfel încât producătorii să poată să își păstreze și să își depoziteze pe termen scurt produsele și să le tranzacționeze”, a spus primarul.

De ce nu vin mai mulți producători în piețe

În opinia sa, una dintre explicațiile pentru prezența redusă a producătorilor în piețele permanente ține de specificul activității agricole.

George Tuță a povestit discuția avută cu proprietarul unei mici ferme din Buftea, prezent la piețele volante organizate de administrația locală.

„Îmi spunea că pentru el piața volantă este ideală, pentru că luni, marți, miercuri și joi lucrează în grădină, iar vineri, sâmbătă și duminică poate veni să vândă. Dacă ar fi să stea într-o piață permanentă de luni până duminică, nu ar mai avea timp să muncească în fermă”, a explicat edilul.

Potrivit acestuia, dezvoltarea piețelor agroalimentare trebuie privită ca parte a unui sistem mai amplu, care să funcționeze eficient pe întreg traseul produsului, de la producător până la consumatorul final.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat G4Food. Interviul video integral cu George Tuță poate fi urmărit pe G4Food.