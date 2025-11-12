Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, între 16 octombrie și 10 noiembrie 2025, a autorizat la plată un număr de 553.545 de fermieri. Suma totală aprobată pentru plata în avans, aferentă anului de cerere 2025, se ridică la 503.838.336,10 euro, echivalentul a peste 2,55 miliarde de lei.

Potrivit datelor instituției, până la momentul actual au fost efectuate deja plăți în valoare totală de 444.745.606,97 euro, respectiv 2.259.574.530,76 lei, către 543.882 de beneficiari din întreaga țară. Campania de plăți în avans are rolul de a asigura fermierilor fondurile necesare continuării activităților agricole, într-un context economic marcat de creșterea costurilor de producție.

Pentru intervențiile finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), plățile se efectuează în lei, la un curs valutar de 5,0806 lei pentru un euro. În cazul măsurilor sprijinite prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cursul aplicat este de 4,9743 lei pentru un euro.

APIA Maramureș, plată în avans pentru 26.253 de fermieri

La nivel regional, APIA Centrul Județean Maramureș a raportat că a autorizat până în prezent plata în avans pentru 26.253 de fermieri. Suma totală acordată acestora se ridică la 12.001.721,86 euro, echivalentul a 60.975.098,94 lei.

Prin aceste plăți, instituția continuă să susțină fermierii români în derularea activităților agricole și să contribuie la stabilitatea sectorului agricol.

„APIA își reafirmă angajamentul de a sprijini fermierii prin plăți efectuate în cel mai scurt timp, pentru a susține continuitatea activităților agricole”, a transmis instituția în comunicatul oficial.

Campania de plăți în avans pentru anul 2025 reprezintă una dintre cele mai ample etape de finanțare din agricultură, având ca obiectiv stimularea competitivității și asigurarea sustenabilității fermelor din România.