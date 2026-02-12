APIA: 9 martie, termen limită pentru depunerea cererilor de sprijin destinate sectorului pomicol afectat de îngheţ în 2025

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primeşte, până pe 9 martie inclusiv, cereri de acordare a sprijinului de urgenţă pentru sectorul pomicol afectat de îngheţul târziu de primăvară din perioada aprilie – mai 2025, bugetul total alocat fiind de 11,5 milioane euro, din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat al instituţiei, remis joi AGERPRES, sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, în cuantum de maximum 2.000 euro/ha (echivalentul a 10.180,6 lei/ha), pentru următoarele specii pomicole: măr, păr, prun, cais/zarzăr, piersic, cireş, vişin, nectarin, nuc, alun şi migdal.

De acest sprijin pot beneficia fermierii ce deţin documente care certifică afectarea suprafeţelor cu plantaţii pomicole pe rod, înregistrează un grad de afectare între 30% şi 100% şi au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

“Cererile se depun la Centrele APIA unde a fost depusă cererea de plată pentru anul 2025, însoţite, după caz, de documentul de coordonate bancare (în situaţia în care acesta a suferit modificări faţă de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2025). Documentele depuse în copie de către beneficiar poartă sintagma ‘conform cu originalul’, sunt datate şi certificate prin semnătură de către beneficiar. Verificările se realizează administrativ, prin sistemul IACS, iar plata se efectuează în funcţie de suprafeţele eligibile determinate de APIA şi gradul de afectare al suprafeţei”, se precizează în comunicat.

Sprijinul se acordă în baza Hotărârii Guvernului nr. 66/2026 privind acordarea unui sprijin financiar de urgenţă în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de îngheţul târziu din primăvara anului 2025.