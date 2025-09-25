Se întâmplă, nu de puține ori, să am de-a face cu oameni care sunt certați cu apa plată. O preferă pe cea minerală mult mai mult și se bazează pe aceasta ca să îi hidrateze.

Haideți să vedem la ce să fim atenți, ce ape minerale să alegem și dacă există cumva contraindicații pentru consumul copiilor. Hidratarea este esențială pentru sănătatea organismului. Apa reprezintă 60–70% din greutatea corpului adult și este implicată în procese vitale: transportul nutrienților, reglarea temperaturii, digestie, funcția renală și echilibrul electrolitic.

Caracteristici apă plată:

de obicei este apa de la robinet, tratată și purificată

poate conține minerale în cantități mici

nu conține dioxid de carbon

pH-ul este aproape neutru, spre 7

gustul este neutru

Caracteristici apă minerală:

Sursa este de la un izvor natural, cu conținut de minerale (calciu, magneziu, bicarbonat, sodiu, potasiu)

Conține minerale naturale în cantități semnificative, variind după sursă

dioxidul de carbon poate fi adăugat sau natural

pH-ul este variabil, de la acid la alcalin, depinde de sursă

gustul este ușor mineralizat, specific

Trebuie subliniat de la bun început că ambele hidratează, ajută să avem un nivel bun de hidratare în corp.

În necesarul zilnic de hidratare, pe lângă consumul de fructe și legume, precum și de apă plată, apa minerală poate fi inclusă în cantitate moderată, fără a depăși aportul recomandat de minerale, mai ales sodiu.

Dacă știți că medicul v-a pus interdicții la consumul de sodiu, atunci apa minerală săracă în sodiu este cea ce trebuie să consumați.

Restricții pentru consumul de apă minerală la copii

Unele ape minerale conțin sodiu ridicat, ceea ce poate fi dăunător copiilor mici sau celor cu hipertensiune sau afecțiuni renale. Dacă vorbim de copii foarte mici, este indicat să folosiți în prepararea hranei, dar și ca băutură de hidratare, apele plate special dedicate lor.

Pentru copiii <3 ani, se recomandă apă plată sau ape minerale cu conținut scăzut de sodiu (<20 mg/l).

Evitați excesul de apă carbogazoasă pentru copii, deoarece poate provoca balonare sau disconfort gastric. 1 pahar pe zi cred că ar putea fi o doză bună de consum.

Ce ape minerale alegem?

Cu conținut echilibrat de minerale: calciu 100–150 mg/l, magneziu 20–50 mg/l.

Bicarbonatate: ajută digestia, mai ales după mese grele.

Săracă în sodiu: sub 20 mg/l dacă ai hipertensiune sau consum crescut de sare.

Uitați-vă pe etichetă și alegeți potrivit specificului vostru.

Sfaturi de consum și integrare a apei minerale în dietă:

Alternați apa plată și apa minerală, pentru diversitate și aport de minerale. Puteți bea 1–2 pahare de apă minerală pe zi și restul plată.

La mese, apa minerală ușor carbogazoasă poate fi plăcută, dar nu exagerați; excesul de CO₂ poate cauza balonare.

Dacă suferiți de litiază renală sau hipertensiune, consultați medicul înainte de a consuma ape minerale bogate în calciu, magneziu sau sodiu.

Copiii trebuie hidratați mai ales cu apă plată sau apă minerală săracă în sodiu, nu cu băuturi carbogazoase sau îndulcite.

Dacă nu vă place apa plată, împrieteniți-vă cu ea treptat. Puteți adăuga la început puțină miere, lămâie, ierburi aromatice ca să vă fie mai familiară, să aibă gust, să vă atragă.

Ea trebuie să fie baza voastră de hidratare. Se poate. Cu înțelegere, răbdare și conștientizare că este un obicei foarte bun pentru voi.