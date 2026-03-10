Unii fermieri din judeţul Tulcea au început pregătirile pentru lucrările agricole de primăvară şi spun că anul acesta se anunţă a fi unul foarte bun, având în vedere rezervele de apă din sol, refăcute după precipitaţiile din această iarnă, transmite Agerpres.

Angajatul unei firme din comuna tulceană Topolog, inginerul agronom Bogdan Alexe, a declarat că primele lucrări făcute pe raza comunei vizează dezmiriştirea suprafeţei cultivate cu lucernă anul trecut şi că iarna care s-a încheiat a fost una benefică pentru agricultură.

„Sunt inginer agronom de 30 de ani şi cred că sunt zece ani cel puţin de când nu am mai avut o iarnă adevărată, cu precipitaţii în ianuarie şi februarie, cu zăpadă, ploi, îngheţ. Eu o consider o iarnă normală, benefică pentru agricultură. Ţine în frâu şi bolile, şi dăunătorii, iar aportul de apă e bun. Avem undeva la 400 de litri de apă acumulaţi, ceea ce este excepţional. Ne-am refăcut rezerva din sol, iar cel puţin până acum suntem bine”, a afirmat inginerul agronom Bogdan Alexe.

Lucrările de dezmiriştire de pe suprafaţa agricolă din comuna Topolog vor fi urmate de cele de semănare a lucernei.

„Având în vedere că toamna a fost ok şi că iarna a fost foarte bună, anul acesta este un an foarte bun. Să sperăm că în continuare, în martie-aprilie, vom avea precipitaţii. Nu vrem să fie foarte multe, să nu ne încurce cu semănatul, dar să fie totuşi”, a mai spus Alexe.

Potrivit datelor furnizate de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană, în primăvara acestui an, fermierii tulceni şi-au propus să înfiinţeze culturi pe o suprafaţă totală de 94.290 de hectare, cea mai mare suprafaţă, respectiv 49.200 de hectare, urmând să fie însămânţată cu floarea-soarelui, iar cea mai mică, respectiv 150 de hectare, urmând să fie cultivată cu fasole boabe.