Produsele româneşti din sectorul avicol ar putea intra în curând pe piaţa Vietnamului, una dintre cele mai mari din Asia, a anunţat vineri Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmite Agerpres.

“În baza acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul sănătăţii animalelor şi siguranţei alimentare, stabilite de ANSVSA prin preşedintele Alexandru Bociu, o delegaţie de specialişti din cadrul Departamentului pentru Sănătate Animală şi Producţie al Ministerului Agriculturii şi Mediului din Vietnam a sosit în România, la data de 21 noiembrie 2025, cu misiunea clară de a audita procedurile, fluxurile şi modelul de funcţionare al sistemului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din ţara noastră”, precizează ANSVSA într-un comunicat.

Astfel, au fost selectaţi operatori din domeniul avicol din judeţele Alba, Gorj şi Vâlcea, pentru a fi auditaţi.

Autoritatea precizează că misiunea s-a încheiat vineri cu succes şi anunţă că suntem foarte aproape de momentul în care “produsele româneşti din sectorul avicol vor putea fi exportate către una dintre cele mai mari pieţe din Asia: Vietnam”.

“Mulţumesc pe această cale întregii echipe ANSVSA pentru implicarea în acest proiect. Succesul misiunii reprezintă o realizare importantă, deoarece demonstrează încă o dată că sistemul veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din România este unul dintre cele mai performanţe din Europa, iar producţia de carne de pasăre se realizează la cele mai înalte standarde”, a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, în comunicatul citat.