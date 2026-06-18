Educația alimentară joacă un rol esențial în formarea unor obiceiuri de consum responsabile și în dezvoltarea unui sistem alimentar sigur și sustenabil, a transmis Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.

Mesajul a fost transmis în contextul participării reprezentanților instituției la Conferința „Gastronomie Sustenabilă”, desfășurată pe 17 iunie. Evenimentul a fost dedicat promovării unui sistem alimentar responsabil, bazat pe produse locale, de sezon și pe bune practici în producția și consumul alimentar.

Cu această ocazie, ANSVSA a reafirmat importanța educației alimentare în formarea unei generații care înțelege valoarea hranei, respectă munca producătorilor și face alegeri conștiente atât pentru propria sănătate, cât și pentru protejarea mediului.

„Credem că un copil care înţelege astăzi de unde vine hrana şi câtă muncă se află în spatele fiecărui produs alimentar va deveni mâine un adult responsabil, capabil să contribuie la construirea unui sistem alimentar sigur şi sustenabil”, au transmis reprezentanții instituției.

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La conferință au participat și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, precum și ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Aceștia au evidențiat necesitatea colaborării între instituții pentru formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase încă din primii ani de viață.

ANSVSA a subliniat și implicarea sa în proiecte de educație alimentară derulate în parteneriat cu Asociația Sărbătoarea Gustului. Aceste inițiative urmăresc să îi familiarizeze pe copii și tineri cu noțiuni legate de siguranța alimentelor, combaterea risipei alimentare și consumul responsabil.

Potrivit instituției, educația alimentară nu înseamnă doar alegerea unor produse sigure și sănătoase, ci și dezvoltarea unor comportamente care susțin comunitatea, prin respectarea resurselor naturale și sprijinirea producătorilor locali.

ANSVSA a anunțat că va continua să susțină proiecte dedicate siguranței alimentare, reducerii risipei, promovării producătorilor români și educației pentru sănătate și sustenabilitate.

„Investind astăzi în educaţia alimentară a copiilor, investim în sănătatea şi viitorul României”, au mai transmis reprezentanții autorității.