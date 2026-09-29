Peste 40% din risipa alimentară din România este generată în propriile noastre case. Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare privind Pierderile și Risipa de Alimente, Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), atrage atenția că lupta împotriva risipei nu trebuie purtată în detrimentul sănătății publice, transmite Agerpres.

„Reducerea risipei alimentare este un obiectiv strategic, însă acesta nu poate fi atins prin diminuarea standardelor de siguranță alimentară. Rămânem fermi în aplicarea legislației pe întreg lanțul de distribuție, asigurându-ne că nicio măsură de combatere a risipei nu va pune în pericol sănătatea consumatorilor”, a declarat șeful ANSVSA, Alexandru Bociu.

Măsuri pentru magazine și restaurante

ANSVSA colaborează cu operatorii economici pentru a direcționa în siguranță surplusul de alimente către consum, prevenind transformarea acestuia în deșeuri.

În magazine și retail, prin controale oficiale, autoritățile încurajează managementul eficient al stocurilor. Acesta include vânzarea la preț redus a produselor aproape de data de expirare și donarea alimentelor excedentare către bănci de alimente sau asociații, cu respectarea strictă a lanțului frigorific.

În restaurante și cantine se recomandă optimizarea porțiilor, gestionarea atentă a materiilor prime și oferirea posibilității ca clienții să își ia la pachet mâncarea neconsumată.

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Ghid de bune practici pentru acasă

Multe dintre pierderile din gospodării pot fi evitate prin gesturi simple și o mai bună organizare.

ANSVSA recomandă consumatorilor cumpărături inteligente și depozitarea corectă a alimentelor. Folosirea unei liste stricte, evitarea mersului la magazin pe stomacul gol și achiziționarea de legume sau fructe cu imperfecțiuni estetice. Păstrarea temperaturii din frigider între 1 și 5°C, congelarea surplusului și aplicarea regulii „primul intrat, primul ieșit”.

Verificarea stocurilor din cămară înainte de cumpărături, porționarea corectă a mâncării în farfurie și cumpărarea produselor la reducere doar dacă sunt destinate consumului imediat sunt alte recomandări pentru consumatori.