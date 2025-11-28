Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a solicitat Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) să verifice toate loturile de carne de porc aduse din Uniunea Europeană, pentru pesta porcină africană, avertizând că există riscul ca din afara ţării să “aducem boala în România”, transmite Agerpres.

“Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara ţării să aducem boala în România. Să ştiţi că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect şi am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar şi în teritoriu. Gândiţi-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria ţărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată”, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Acesta a explicat că, în prezent, România verifică doar 2-3% din carnea importată, din cauza capacităţii reduse de control, ceea ce înseamnă un risc crescut de a aduce boala cu produsele importate.

“Avem un eşantion, de 2-3%, o marjă de a verifica şi de a lua analize. Din analizele făcute şi din ce am văzut în teritoriu, foarte multe focare în ultima perioadă au apărut în gospodăria ţărănească, ceea ce mă face să cred că foarte mulţi români, consumatori, cumpără această carne din magazinul de retail, o pregătesc acasă şi aşa cum se întâmplă – aşa se întâmpla şi la mine la ţară şi se întâmplă în continuare în mediul rural – majoritatea mâncărurilor preparate cu carne de porc, care nu este consumată în totalitate se dă la animale, la porc, se amestecă cu furaje, cu uruiala din porumb, grâu şi floarea-soarelui. Eu cred că aceasta este o posibilitate de a răspândi boala, care trebuie atent verificată. Mai ales în această perioadă, trebuie să eliminăm riscul de a aduce boli în fermele româneşti. De aceea am solicitat ANSVSA să facă o verificare clară şi în perioada următoare, în perioada sărbătorilor, să facă analize pe toate loturile de carne care intră din Uniunea Europeană pentru a nu aduce această boală în România”, a subliniat Florin Barbu.

Ședință cu retailerii la Ministerul Agriculturii

Săptămâna trecută, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a avut loc o şedinţă la care au participat reprezentanţii marilor reţele comerciale, ai Consiliului Concurenţei şi ai ANSVSA, în cadrul căreia ministrul Agriculturii a solicitat ca în perioada sărbătorilor de iarnă peste 75% din carnea comercializată în magazine să fie de provenienţă românească, având în vedere că România asigură în prezent aproximativ 52% din consumul intern de carne de porc.

“Institutul Naţional de Statistică arată foarte clar: dacă până în 2022 aveam la carnea de porc un grad de autosuficienţă de 28%, practic importam peste 70% din carnea de porc, anul acesta, prin investiţiile pe care le-am avut în ultimii doi ani la Ministerul Agriculturii, atât în sectorul de reproducţie – unde producem acum 1,5 milioane de purcei în plus – cât şi în sectorul de îngrăşare, prin programele din 2020-2024 finanţate prin fonduri europene, am ajuns la asigurarea consumului în proporţie de aproximativ 52% din producţia internă. Practic, acum importăm doar aproximativ 50% din carnea de porc”, a precizat Barbu.

El a afirmat că retailerii au fost de acord cu această solicitare şi deja au început discuţiile pentru a integra o cantitate mai mare de carne autohtonă pe raft.

Conform datelor statistice, în 2024, România a importat carne de porc (proaspătă, refrigerată sau congelată) în valoare de peste un miliard de euro, cea mai mare cantitate provenind din spaţiul comunitar, din ţări precum Spania, Germania, Ungaria şi Polonia.

Ministrul este mulțumit de activitatea ANSVSA

În ceea ce priveşte modul în care a fost gestionată pesta porcină africană pe teritoriul României, ministrul Agriculturii a susţinut că ANSVSA şi-a făcut “foarte bine treaba”, având în vedere că România urmează să treacă în “zona roz”, ceea ce îi va permite să exporte produse procesate din carne de porc.

“Autoritatea Sanitară Veterinară şi-a făcut foarte bine treaba. De ce? Pentru că în perioada următoare noi o să trecem în ‘zona roz’. Toată ţara va trece şi atunci foarte mulţi procesatori pot exporta aceste produse, pentru că noi avem unităţi de procesare foarte bune. Şi mă bucură faptul că majoritatea procesatorilor se îndreaptă acum către fermele din România. Şi vă dau un exemplu: Elite integrează carnea de porc 100% de la Smithfield. Practic, este aceeaşi companie care integrează carnea de porc în unităţile de procesare. Acelaşi lucru se întâmplă în majoritatea unităţilor de procesare”, a explicat ministrul Agriculturii.

În opinia sa, produsele procesate în România au început să fie căutate la export, deoarece “calitatea porcului românesc este una superioară”. “Produsele pe care fermierii şi procesatorii noştri le fac sunt cu o etichetă foarte curată şi cu un gust foarte bun. De aceea au început produsele procesate în România să fie căutate la export”, a adăugat oficialul MADR.

Potrivit datelor ANSVSA, transmise AGERPRES, în perioada 1 ianuarie – 27 noiembrie, în România au fost confirmate 453 de focare de pestă porcină africană, din care 431 în gospodăriile populaţiei şi 22 în exploataţii comerciale. În prezent, mai sunt active 47 de focare de PPA: 44 în gospodăriile populaţiei şi 3 în exploataţii comerciale.