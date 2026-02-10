Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a efectuat, în perioada 2-6 februarie, o serie de controale la 1.605 de supermarketuri şi hipermarketuri din ţară, aplicând 517 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 5,521 milioane de lei, informează un comunicat al instituţiei.

Inspectorii au mai aplicat 147 de sancţiuni cu avertisment. Totodată, în trei situaţii a fost suspendată activitatea agenţilor economici, iar în două s-a interzis desfăşurarea activităţii. De asemenea, a fost dispusă reţinerea oficială a unei cantităţi de 980,52 de kg de produse alimentare, de origine animală şi non-animală, care au fost dirijate către neutralizare, valoarea acestora fiind de 11.185 de lei, transmite Agerpres.

Inspectorii ANSVSA au desfăşurat, etapizat, controale tematice la nivel naţional în unităţi din sectorul alimentar, vizând fabricarea şi comercializarea produselor alimentare de origine animală şi non-animală.

Verificări la respectarea igienei

Aceştia au verificat respectarea condiţiilor de igienă, a conformităţii documentelor însoţitoare ale produselor, a cerinţelor de trasabilitate, precum şi a modului de etichetare şi marcare a produselor alimentare.

Principalele neconformităţi identificate au vizat acţiuni DDD incomplete, comercializarea produselor alimentare cu ambalaje deteriorate, spaţii de depozitare supraaglomerate, lipsa programelor de autocontrol, igienizarea necorespunzătoare a spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor, întreruperea lanţului frigorific, comercializarea produselor în spaţii neaprobate sanitar-veterinar, depozitarea necorespunzătoare a echipamentelor de igienizare, lipsa elementelor de identificare pentru produse de origine animală şi manipularea necorespunzătoare a produselor la vitrinele asistate de produse proaspete.

În cadrul controalelor au fost prelevate probe pentru analize de laborator, iar rezultatele obţinute au fost conforme, respectiv 66 de probe microbiologice, 58 de probe pentru determinarea reziduurilor şi 67 de probe pentru alţi parametri, inclusiv metale grele şi organisme modificate genetic.

“Supermarketurile şi hipermarketurile joacă un rol important în asigurarea siguranţei alimentare, iar respectarea strictă a normelor de igienă, trasabilitate şi păstrare a produselor este obligatorie. Acţiunile de control se desfăşoară în conformitate cu programul stabilit, extinzându-se şi în alte domenii ale industriei alimentare, pentru a asigura un standard ridicat de siguranţă alimentară”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, citat în comunicat.