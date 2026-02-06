Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a aplicat 72 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de peste 1,55 milioane de lei, în urma unor acţiuni de control desfăşurate la nivel naţional la peste 200 de operatori economici din ţară, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii transmis vineri AGERPRES, comisarii de la Protecţia Consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 33 milioane de lei şi temporar produse în valoare de peste 14.000 lei.

Comisarii ANPC au oprit, totodată, prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 18 operatori economici.

Printre principalele neconformităţi constatate au fost: comercializarea produselor de origine animală (carne, preparate din carne, brânzeturi) cu data limită de consum depăşită; practici comerciale înşelătoare privind afişarea preţurilor la raft comparativ cu valorile încasate; prezenţa insectelor în spaţiile destinate depozitării sau comercializării produselor alimentare; produse alimentare de origine animală (carne) cu starea termică modificată; produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri de mucegaiuri, nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (peşte, fructe de mare şi carne), etc.