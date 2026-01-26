Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 4 milioane de lei şi a emis 30 de ordonanţe de suspendare a activităţii, în urma controalelor efectuate în perioada 19-23 ianuarie în sectorul panificaţiei, la nivel naţional, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ANSVSA remis AGERPRES, în ianuarie şi februarie 2026, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor desfăşoară controale tematice la nivel naţional în diferite sectoare ale produselor alimentare de origine nonanimală.

“Acţiunile vizează, etapizat, unităţi pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, patiserii, cofetării, supermarketuri şi hipermarketuri, precum şi unităţi de alimentaţie publică înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor”, se menţionează în comunicat.

În perioada 19-23 ianuarie 2026, controalele au vizat exclusiv unităţi de panificaţie, patiserii şi unităţi de morărit, în cadrul cărora inspectorii ANSVSA au realizat 1.456 de controale.

Avertismente și sancțiuni

În urma verificărilor, au fost aplicate 112 avertismente şi 429 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4 milioane lei. De asemenea, au fost emise 30 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) şi 4 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii. În plus, au fost retrase de la comercializare peste 238 de kg de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare.

“Siguranţa alimentelor începe cu respectarea regulilor de igienă, trasabilitate şi autocontrol în fiecare unitate. Prin aceste controale tematice ne asigurăm că operatorii respectă standardele, iar acolo unde există riscuri pentru consumatori intervenim ferm şi imediat. Acţiunea va continua, conform planificării, şi în celelalte sectoare vizate”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA, citat în comunicat.

Conform sursei citate, verificările au urmărit aspecte esenţiale, precum: întreţinerea şi igienizarea corectă a spaţiilor de manipulare a produselor alimentare; condiţiile de prelucrare şi depozitare a materiilor prime şi a produselor finite; respectarea cerinţelor de înregistrare, autorizare şi funcţionare; trasabilitatea, etichetarea şi controlul dăunătorilor şi implementarea procedurilor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, n.r.) şi a programelor de autocontrol.

Controale concentrate pe prevenire

“Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor şi pe consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancţiunile au fost aplicate în situaţiile în care deficienţele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru siguranţa alimentelor”, se mai precizează în document.

În urma controalelor au fost identificate neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, ustensile/utilaje, paviment, manipulare, protecţii împotriva insectelor, acţiuni DDD, mucegai, substanţe dezinfectante, prezenţă insecte etc.), privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentaţie, proceduri) şi neconformităţi legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză).

Pe listă s-au mai aflat neconformităţi documentare (documente, trasabilitate) şi neconformităţi privind personalul (stare de sănătate neatestată, fişe de aptitudini, echipament de protecţie).

În cadrul controalelor au fost prelevate 175 de probe pentru analize de laborator, conform Programului de supraveghere şi control, pentru verificarea conformităţii produselor alimentare şi a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanţii şi alte substanţe interzise.