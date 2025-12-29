Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) a precizat, luni, că Guvernul nu taie alocaţiile lunare de hrană de care beneficiază copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

“În spaţiul public circulă o ştire falsă conform căreia Guvernul, prin ordonanţa “trenuleţ”, a tăiat alocaţia lunară de hrană de care beneficiază copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, prevăzută la art. 58 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Pentru corecta informare a publicului, precizăm că prin ordonanţa “trenuleţ” nu este adusă nicio atingere acestui drept”, a transmis ANPDPD pe Facebook.

Potrivit Autorităţii, confuzia a pornit de la articolul XXXVIII din ordonanţa “trenuleţ”, care stabileşte că prevederile art. 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu se aplică în anul 2026.

“În realitate, art. 58 indice 2 nu se referă la alocaţiile lunare de hrană ale copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA. Art. 58 alin. (2) se referă la acestea, articol ale cărui prevederi se aplică în continuare. Rămânem deschişi să clarificăm orice îngrijorare în legătură cu această confuzie care a generat o ştire falsă”, a mai arătat ANPDPD.

La rândul său, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a transmis, luni, că, în data de 26 decembrie, “dintr-o regretabilă eroare”, a comunicat public că Guvernul taie alocaţia de hrană pentru copiii cu HIV încadraţi în handicap.

Eroarea s-a datorat faptului că art. 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 a fost interpretat ca fiind art. 58 alin. (2) din aceeaşi lege, a precizat UNOPA într-un comunicat.