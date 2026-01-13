Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat marţi amenzi în valoare de 790.000 de lei, unor operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta centrelor comerciale (mall-uri) şi a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru şapte operatori economici, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Instituţia a anunţat, într-un comunicat transmis AGERPRES, că a verificat marţi, la nivel naţional, activitatea a peste 350 de operatori economici.

“Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: 235 de amenzi contravenţionale în valoare de peste 790.000 de lei, 25 de avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 68.000 lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 40.000 lei, confiscarea a 569 bucăţi de bijuterii şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 7 operatori economici”, se arată în comunicat.

Principalele neconformităţi constatate au fost: prezenţa insectelor în blocul alimentar; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; produse alimentare cu data limită de consum depăşită; produse oferite spre comercializare în vitrine cu depuneri grosiere de impurităţi; produse alimentare cu stare termică modificată; paviment cu depuneri grosiere de impurităţi, reziduuri alimentare şi lichide; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător, pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne, ouă); utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi; utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate; lipsa documentelor de autorizare.

ANPC precizează că acţiunile de control sunt încă în desfăşurare.