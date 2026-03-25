Din nefericire, se pare că la noianul de necazuri care s-au abătut asupra fermierilor români se mai adaugă unul. Conform datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), nici la capitolul precipitații nu stăm deloc bine.

Elena Mateescu, directorul ANM, are vești deloc încurajatoare pentru fermieri.

„Până acum, în luna martie precipitațiile căzute au adus, în medie cinci litri/metrul pătrat. În Moldova centrală și de nord au fost chiar mult mai reduse. Adică, practic nu a plouat! În plus, mai trebuie adăugat și că din septembrie și până acum, totalul precipitațiilor căzute în Moldova a fost de 180 – 200 litri/metrul pătrat. Este foarte puțin față de media multianuală și față de ceea ce ne-ar trebui !”, a spus domnia-sa.

„În ultimele zile ale acestei luni așteptăm un front mai rece, care s-ar putea să mai aducă și niște ploi”, a adăugat domnia-sa.

Posibile fenomene extreme în aprilie

În plus, a arătat ea, începând din aprilie, „nu putem exclude și unele fenomene meteorologice extreme, după cum ne-a arătat experiența ultimilor ani.”

În ceea ce privește rezerva de apă din sol, nici aici lucrurile nu stau strălucit.

„Dacă în partea de sud a țării gradul de saturație este satisfăcător spre optim, altfel stau lucrurile în nord. Acolo gradul de umiditate a solului se încadrează între secetă moderată și satisfăcător”, a detaliat directorul ANM.

În aceste condiții, fermierii trebuie să își organizeze foarte atent lucrările. Ei trebuie să aplice acele tehnologii care să asigure o cât mai bună păstrare a apei în sol.