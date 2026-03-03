Culturile de toamnă şi speciile pomi-viticole se vor afla în stadiul de repaus vegetativ, în majoritatea regiunilor agricole. Pe ansamblu, starea de vegetaţie a plantelor se va prezenta bună şi medie în culturile înfiinţate în epoca optimă, iar în semănăturile tardive uniformitatea şi vigurozitatea plantelor va fi medie şi slabă, potivit ANM, citată de Antena Satelor.

Pe fondul regimului termic din aer mai ridicat decât în mod normal, vor fi posibile reluări lente ale proceselor de creştere şi dezvoltare la culturile de toamnă, îndeosebi în zonele de câmpie.

„Orzul şi grâul de toamnă se vor afla în fazele de răsărire, formare a frunzei a treia şi înfrăţire (15-100%). Rapiţa semănată în perioada optimă va parcurge dezvoltarea aparatului foliar (7-12 frunze), pe întreg teritoriul agricol. La pomii fructiferi şi viţa-de-vie se va menţine repausul biologic, în cea mai mare parte a plantaţiilor. De asemenea, la soiurile timpurii de sâmburoase se va putea declanşa faza de umflare a mugurilor de rod, îndeosebi pe terenurile cu expoziţie sudică. Ca urmare, lucrările agricole de sezon (arături, fertilizări, tăieri în vii şi livezi etc.) se vor desfăşura pe ansamblu în bune condiţii, în aproape toată ţara”, arată prognoza.

Recomandările de specialitate vizează; efectuarea controlului biologic pentru determinarea vigurozităţii plantelor la speciile de toamnă, precum şi a evoluţiei mugurilor de rod în plantaţiile pomi-viticole; aplicarea îngrăşămintelor minerale pe bază de azot şi potasiu la culturile de toamnă semănate în epoca optimă; efectuarea lucrărilor de întreţinere în vii şi livezi.

Până pe 6 martie, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, pe majoritatea suprafeţelor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între -4 şi 12 grade, abaterile termice pozitive fiind de 1 – 6 grade la nivelul întregii ţări, conform prognozei ANM.

Temperatura maximă a aerului se va situa între 5 şi 18 grade în toate zonele de cultură, iar cea minimă va fi cuprinsă între -12 şi 6 grade în cea mai mare parte a ţării, cele mai scăzute valori fiind posibile în estul Transilvaniei, unde vor fi condiţii de producere a îngheţului la sol.

Pe ansamblu, precipitaţiile prognozate vor fi reduse cantitativ şi chiar absente în aproape toate regiunile agricole, iar vântul va prezenta intensificări temporare. De asemenea, în zonele joase şi de luncă se va produce ceaţă.