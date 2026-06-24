Cantitățile de lapte produse la nivel mondial au ajuns la niveluri record, iar creșterea rapidă a ofertei depășește în prezent cererea pentru produsele lactate de bază. Situația exercită o presiune puternică asupra prețurilor internaționale și ridică semne de întrebare privind evoluția pieței în lunile următoare, potrivit unei analize publicate de publicația agricolă germană Agrarheute.

Noua Zeelandă și SUA conduc valul de creștere a producției

Specialiștii din sectorul lactatelor observă o creștere simultană a producției în principalele regiuni exportatoare din lume. În Noua Zeelandă și Statele Unite au fost raportate volume record de lapte, în timp ce în Germania cantitatea colectată este cu 6,6% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cristina Alvarado, coordonatoarea departamentului Dairy Insights din cadrul bursei lactatelor NZX din Noua Zeelandă, susține că această expansiune accelerată a producției a generat un surplus de produse pe piață și a amplificat presiunea asupra prețurilor de vânzare en-gros.

Datele arată că producția de lapte a crescut în aprilie cu 2,7% în SUA, cu 4,1% în Australia și cu 9,7% în Uruguay. În Europa, producția era deja cu 4,2% mai mare în luna martie față de anul precedent.

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Licitațiile internaționale indică o scădere a prețurilor

Efectele surplusului de lapte sunt vizibile și în tranzacțiile internaționale. La cea mai recentă licitație organizată de platforma Global Dairy Trade (GDT), prețul mediu al produselor lactate comercializate a scăzut cu 2,8%, până la 3.979 de dolari pe tonă.

Cele mai afectate au fost produsele din categoria laptelui praf. Prețul laptelui praf degresat a coborât cu 3,6%, iar cel al laptelui praf integral cu 3,1%. Cererea pentru unt și grăsimea anhidră din lapte a limitat însă parțial declinul general.

În Europa, contractele futures pentru lapte lichid au înregistrat de asemenea scăderi importante. Cotațiile pentru luna august au coborât de la peste 43 de eurocenți la aproximativ 38 de eurocenți pe kilogram.

Germania se confruntă cu prețuri foarte scăzute pe piața spot

Piața spot a laptelui din Germania reflectă aceeași tendință. Procesatorii plătesc în prezent aproximativ 27,5 eurocenți pe kilogram în sudul țării și doar 24 eurocenți în nord.

Creșterea volumelor livrate către fabrici face dificilă o revenire rapidă a prețurilor, în condițiile în care oferta continuă să depășească necesarul imediat al pieței.

China, singura mare piață care merge în direcția opusă

O excepție importantă este China, unde producția internă de lapte a scăzut cu 6% în aprilie. Reducerea este pusă pe seama consumului intern slab și a procesului de restructurare prin care trece sectorul agricol chinez.

Paradoxal, cererea Chinei pentru lapte praf integral importat din Noua Zeelandă a crescut puternic. Exporturile neozeelandeze de produse lactate au avansat cu 12,5% în aprilie, susținute inclusiv de o majorare de 63% a comenzilor chineze pentru această categorie de produse.

Costurile fermierilor rămân ridicate

În pofida presiunii asupra prețurilor de vânzare, fermierii continuă să se confrunte cu costuri ridicate pentru îngrășăminte, combustibili și furaje.

Analiștii consideră că echilibrul pieței va depinde de capacitatea cererii globale de a absorbi volumele suplimentare de lapte produse în principalele regiuni exportatoare. Dacă ritmul actual al producției se menține, presiunea asupra prețurilor ar putea continua și în a doua parte a anului.