Franța trăiește o adevărată „revoluție a brânzeturilor”, după ce un sortiment vechi de aproape 2.000 de ani, puțin cunoscut în afara regiunii sale de origine, a devenit vedetă pe rețelele sociale și a golit rafturile magazinelor. Este vorba despre cancoillotte, o brânză tartinabilă, cu puține grăsimi și un conținut ridicat de proteine, care a cunoscut o explozie a vânzărilor după ce a fost promovată de influenceri francezi pe TikTok, conform CNN.

Originară din regiunea Franche-Comté, din estul Franței, aproape de granița cu Elveția, cancoillotte este produsă din lapte de vacă degresat și are o textură moale, aproape lichidă. Deși este consumată de generații în zona sa de origine, mulți francezi din alte regiuni au descoperit-o abia recent.

Spre deosebire de majoritatea brânzeturilor franceze, cancoillotte conține în medie doar 8 grame de grăsime și aproximativ 130 de calorii la 100 de grame

Popularitatea brânzei a explodat după ce influencerul Johan Papz, urmărit de peste 1,5 milioane de persoane pe TikTok, a publicat un videoclip în care își exprimă surprinderea față de valorile nutriționale ale produsului. Acesta a aflat că, spre deosebire de majoritatea brânzeturilor franceze, cancoillotte conține în medie doar 8 grame de grăsime și aproximativ 130 de calorii la 100 de grame, oferind în același timp circa 16 grame de proteine.

Comparativ, multe brânzeturi tradiționale franceze conțin între 15 și 30 de grame de grăsime și între 200 și 400 de calorii la aceeași cantitate. Acest profil nutritiv a transformat cancoillotte într-un produs apreciat de persoanele preocupate de alimentație și fitness.

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Efectul rețelelor sociale s-a văzut rapid în cifre. Potrivit Asociației pentru Promovarea Cancoillotte, cererea a crescut cu 25% doar în luna mai, iar unii producători au raportat epuizarea stocurilor. Julie Morin, președinta asociației și directoarea unei fabrici de brânzeturi din regiune, spune că succesul neașteptat al produsului a luat prin surprindere întreaga industrie.

De fapt, ascensiunea cancoillotte a început încă din 2020, când o altă creatoare de conținut, cunoscută online sub numele de „itscindyoff”, a început să publice rețete și combinații culinare folosind această brânză. De atunci, ea a realizat aproximativ 180 de videoclipuri dedicate produsului și a contribuit la formarea unei comunități de consumatori fideli.

Cancoillotte a primit indicația geografică protejată (IGP)

Industria beneficiază și de recunoașterea oficială obținută în 2022, când cancoillotte a primit indicația geografică protejată (IGP), certificare europeană care atestă legătura strânsă dintre produs și regiunea sa de origine. În prezent, peste 20 de producători și aproximativ 230 de ferme furnizează materia primă necesară fabricării acestei specialități.

În Franche-Comté, cancoillotte este consumată tradițional caldă, turnată peste cartofi copți și cârnați afumați, dar și rece, întinsă pe pâine la micul dejun. În ultimii ani au apărut și variante aromatizate cu usturoi, ceapă, vin alb, nuci, pesto sau trufe, în încercarea de a atrage noi categorii de consumatori.

Potrivit producătorilor, vânzările de cancoillotte au crescut cu aproximativ 35% în ultimii șapte ani, iar interesul depășește deja granițele Franței. Asociația producătorilor a primit recent și primele solicitări privind posibilitatea exportului în Statele Unite.